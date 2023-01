Lori Harvey porte un bikini à cordes et montre des abdominaux pendant ses vacances au Brésil – Hollywood Life

Voir la galerie





S’il y a bien une chose qui ne change pas en 2023, c’est que Lori Harvey est toujours l’un des modèles les plus en vogue d’Hollywood ! La jeune femme de 25 ans a fait étalage d’un bikini string sexy sur un bateau pendant ses vacances du Nouvel An à Rio de Janeiro, au Brésil, qu’elle a documenté sur une photo sur son histoire Instagram du 1er janvier. Lori a montré non seulement le maillot de bain deux pièces , mais aussi ses abdos incroyablement en forme.

Lori s’est appuyée contre la rambarde du bateau, alors qu’elle montrait son bikini string rouge et blanc. La belle-fille de Steve Harvey a également porté une paire de lunettes de soleil noires. Les cheveux brun foncé de Lori, qui atteignaient ses fesses, étaient coiffés de tresses jamaïcaines. Les abdominaux de Lori étaient bien visibles alors qu’elle se penchait en arrière, se détendait et profitait du soleil, tout en posant pour la magnifique photo.

Lori a partagé plus d’aperçus de ses vacances au Brésil avec ses 4,9 millions d’abonnés IG. Le mannequin s’est allongé sur une serviette bleue tout en portant un bikini deux pièces noir et blanc. Elle a capturé plus de vues magnifiques sur Rio depuis sa promenade en bateau. Lori a également porté une magnifique robe argentée tout en posant contre un mur pendant le voyage.

Lori entre en 2023 en tant que femme célibataire, après sa séparation de l’acteur Michael B.Jordanie35 ans. Leur relation très médiatisée a duré plus d’un an, avant que la nouvelle de leur séparation n’éclate en juin 2022. “Michael et Lori ont tous les deux le cœur brisé”, GENS signalé lors de l’annonce de la scission. “Ils s’aiment toujours. Ils ont passé de bons moments ensemble et ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre.

La séparation de Lori et Michael a choqué les fans – ainsi que les amis les plus proches de l’ancien couple. “Les amis de Lori et Michael ont été stupéfaits lorsqu’ils ont découvert qu’ils avaient rompu. Ils avaient l’impression d’être le couple parfait », a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT après la rupture. “C’est vraiment triste parce que tout le monde pensait qu’ils étaient si adorables ensemble et semblaient si amoureux.”

