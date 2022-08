Lori Harvey parle de sortir avec des drapeaux rouges après la rupture de Michael B. Jordan

Lori Harvey parle de sa vie amoureuse et de la façon dont elle a grandi en vieillissant quelques mois seulement après sa séparation de Michael B.Jordanie.

Le mannequin a parlé à Teyana Taylor de ses expériences de rencontres lors de l’épisode de mercredi de Bumble’s Luv2SeeIt Série YouTube, révélant comment une expérience de vie l’a amenée à ce jour selon ses propres conditions.

Tout d’abord, Taylor a parlé de ses drapeaux rouges et verts en matière de rencontres. Pour le vert, Harvey a déclaré: “Je dirais simplement la transparence et l’ouverture, la communication – sans essayer de tourner autour du pot et d’agir comme si vous vouliez quelque chose que vous ne voulez vraiment pas.” Quant aux drapeaux rouges, pour Harvey, c’est quand quelqu’un est «trop proche» de son ex. « Cordial – OK, tu parles. Je ne veux pas non plus que vous ayez du boeuf parce que ça devient salissant », a-t-elle expliqué.

La jeune femme de 25 ans a ensuite partagé qu’elle était presque devenue trop sérieuse à un jeune âge, révélant ce qu’elle avait appris de cette expérience.

“J’ai failli me marier très jeune”, a-t-elle révélé. « J’avais l’impression de n’avoir rien vécu. Je ne me connaissais pas vraiment, je ne savais pas vraiment ce que j’aimais, ce que je n’aimais pas. J’ai juste l’impression que je n’avais pas vraiment expérimenté la vie… Alors à ce moment-là, je me suis dit: ‘OK, je vais sortir avec moi selon mes conditions.’ Cependant, je veux bouger, quoi que je veuille faire, je vais le faire. Et si ça ne me sert plus, je vais passer à autre chose.

Quand Harvey avait 20 ans, elle s’est fiancée au footballeur professionnel néerlandais Memphis Depay, qui a même obtenu l’approbation de son père, Steve Harvey. Mais, après deux ans ensemble, ils ont annulé leurs fiançailles.

Ce chapitre de sa vie a clairement expliqué comment elle gère les relations maintenant, ne voulant pas s’installer avant d’avoir trouvé exactement ce qu’elle veut.

La starlette a également révélé qu’elle n’était pas disposée à faire des compromis sur qui elle était pour la romance ; Lorsqu’on lui a demandé ce qui la faisait se sentir puissante dans une relation, elle a dit à Taylor: «Mes valeurs, mes normes et mes exigences. Il y a des exigences superficielles, et vous pouvez les réduire… mais ne faites pas de compromis sur les valeurs et les croyances fondamentales.

Cette conversation survient deux mois après que Lori Harvey et Michael B. Jordan l’ont appelée après plus d’un an. Sans surprise, elle n’a pas parlé de cette rupture, en particulier, mais “si ça ne me sert plus, je vais passer à autre chose” semble s’appliquer.

Découvrez sa conversation complète avec Teyana Taylor ci-dessus.