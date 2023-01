Lori Harvey fête son anniversaire blotti avec Damson Idris

Fraîchement sortis de leur relation révolutionnaire sur Internet, Damson Idris était par Chez Lori Harvey à côté d’une fête d’anniversaire étoilée.

Personne n’attire l’attention des A-listers comme Lori, qui est sortie avec certains des hommes les plus sexy d’Hollywood. Page 6 rapporte que la méchante nouvellement boo’d-up a célébré son 26e anniversaire vendredi soir avec Lizzo, Lil Nas X, Kendall Jenner, Ryan Destiny, et plus encore.

Le fondateur de SKN skincare a commencé la soirée avec un dîner au Lavo Ristorante. Lori était une vedette dans une robe noire plongeante ultra-basse à une épaule et des talons à lanières assortis.

Source : Will Roberts / SplashNews.comLa fille d’anniversaire a soufflé ses bougies entourée de ses amis Ryan Destiny, Taylor Gordon, Asia Carter et Elisa Johnson. Le groupe a apprécié un repas de luxe à plusieurs plats au hotspot de West Hollywood.

Les festivités se sont poursuivies au Fleur Room Lounge de Los Angeles. Lori a changé sa garde-robe pour une autre petite robe noire pour sa fête. Damson coordonné dans une tenue noire avec un blazer blanc pimpant. Le joueur de 31 ans a tenu la main de Lori toute la nuit comme un vrai gentleman.

Peux-tu sentir l’amour? Un nouveau nom d’animal vient de tomber ! Damson a posté une photo embrassant Lori sur la joue avec la légende “Joyeux anniversaire Nunu ❤️”

Plusieurs stars sont sorties pour faire la fête avec Lori, dont Justin Bieber et Hailey Bieber, Offset, Alexander ‘AE’ Edwards et Chantel Jeffries.

Découvrez plus de photos des stars sur la liste des invités de Lori.

Lizzo tué le Spécial nuit dans un haut dos nu en denim vieilli Diesel couture et un jean assorti.









Kendall Jenner était à l’affût dans une robe noire à peine là par Ludovic de Saint Sernin.





Lil Nas X a plaisanté en disant que lui et le Chute de neige la star souriait et se jumelle à la fête ensemble.