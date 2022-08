Lori Harvey étourdit avec un physique sculpté lors de la première de “Me Time”

Pour toujours cette fille

Tous les yeux étaient tournés Lori Harvey qui a stupéfié avec son physique sculpté et son glissade de côté lors de la première mondiale de “Me Time” à Los Angeles.





Stylisé par Elly KaramohHarvey a commandé le tapis dans une robe Greg Lauren unique (* voix de Beyoncé *) avec un sweat à capuche rustique.

L’événement animé a fait ressortir les co-stars de “Me Time” Kévin Hart, Salle Reginaet Mark Wahlberg avec des participants notables Kim Whitleyla magnifique épouse de Kevin Hart Eniko, Corey Gambleet plus.

Avant la première, Lori et ses besties méchants Erin Winters, Sophie Jamoraet Alyssa Brook ont pris du « temps pour moi » pour eux-mêmes avec une journée de soins remplie de respiration, d’un bain sonore et de massages.

Regardez plus de photos de la journée de soins personnels ci-dessous :





Elle a également trouvé du temps entre les séances de soins pour surprendre Kevin Hart et Mark Wahlberg avec des robes “Me Time”.

Dans “Me Time”, un père au foyer (Kevin Hart) se retrouve avec du “temps pour moi” pour la première fois depuis des années alors que sa femme (Regina Hall) et ses enfants sont absents, il renoue avec son ancien meilleur ami (Mark Wahlberg) pour un week-end sauvage qui a failli bouleverser sa vie.

“Me Time” est désormais diffusé exclusivement sur Netflix !