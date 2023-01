Lori Harvey en robe corset avec son petit ami à son anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HEDO / BACKGRID

Lori Harvey avait beaucoup à célébrer lorsqu’elle a été aperçue à Hollywood le vendredi soir 13 janvier. Non seulement c’était le 26e anniversaire du mannequin, mais c’était aussi l’une des premières fois qu’elle sortait avec son nouveau petit ami, Chute de neige Star Damson Idris! L’adorable couple s’est tenu la main alors qu’ils se dirigeaient vers la fête parsemée de célébrités de Lori, qui comprenait des invités de marque comme Kendall Jenner et Hailey Baldwin!

Ressemblant à un milliard de dollars lors de son grand jour, Lori a volé la vedette dans une magnifique robe en satin noir qui ressemblait à un corset. Ses mèches de corbeau de marque étaient attachées en un chignon, permettant à ses traits saisissants de briller. Damson l’a gardé sophistiqué et cool dans une veste de smoking blanche et une chemise noire alors qu’il conduisait sa femme dans la salle.

Après avoir été repéré à un rendez-vous en décembre 2022, le couple a confirmé qu’il s’agissait d’un objet lorsque Damson s’est rendu sur son histoire Instagram vendredi avec une adorable photo PDA de la paire. “Joyeux anniversaire Nunu”, a-t-il légendé la douce photo. Avec leur escapade de main dans la main quelques heures plus tard, il est certainement apparu que Lori et Damson étaient prêts à intensifier publiquement leur romance brûlante.

La nouvelle relation survient près de six mois après la rupture de Lori avec Michael B.Jordanie. Début juin 2022, Lori et les Panthère noire l’acteur aurait annulé après avoir fréquenté pendant plus d’un an, selon une source de Personnes. “Michael et Lori ont tous les deux le cœur brisé”, a déclaré l’initié. “Ils s’aiment toujours. Ils ont passé de bons moments ensemble et ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre.

Pendant ce temps, le père adoptif de Lori, Steve Harvey, pourrait être un peu écrasé par la nouvelle de sa nouvelle romance, car il était fan de Lori et Michael étant un élément, et a même donné au couple son approbation. “Je ne parle pas publiquement de ce genre de choses, mais je suis heureux pour ma fille en ce moment”, a-t-il déclaré en 2021. “Je le suis vraiment. C’est la première fois que je suis heureux pour elle [in a relationship]. C’est juste un bon gars. S’il ne l’était pas, sortez-le d’ici.

