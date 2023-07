Lori Harvey câline Damson Idris après des rumeurs de rencontres avec Quavo

Lori Harvey est apparemment en train de dire: « Mon homme, mon homme, que l’homme N’EST PAS Quavo” après avoir partagé un extrait de ses vacances de rêve avec Damson Idris.

Les tourtereaux semblent aller fort après que les paparazzi aient laissé entendre qu’elle était sur un Date du déjeuner avec Quavo après que les deux stars ont été aperçues en train de quitter le restaurant Bungalows à West Hollywood il y a quelques jours.

La rumeur a rapidement circulé car elle perpétue le statut de « It Girl »/Thanos de la jeune femme de 26 ans. Pourtant, Lori reste clairement enfermée avec son Brit bae et a partagé un clip sur IG pour le prouver.

La mondaine s’est tournée vers ses Insta Stories pour partager une vidéo en mode selfie de son magnifique look de bord de mer avant de saisir la main de Damson et de faire un panoramique vers lui. L’acteur de 31 ans a souri doucement alors qu’il était assis à côté de son « NuNu » dans un restaurant. Le couple était magnifique, mais le fond enchanteur de l’océan et des montagnes a volé la vedette.

Harvey a fait la une des journaux plus tôt cette semaine lorsque des informations ont révélé qu’elle et le rappeur de Migos Quavo avaient été vus en train de quitter un restaurant en même temps. Cependant, Quavo et Lori ont rapidement fait savoir au monde que la spéculation était « plafond ».

« Lmao non, je déjeunais avec mes meilleurs amis qui sont juste derrière moi », a-t-elle écrit sous la vidéo d’un utilisateur de TikTok mercredi après que le créateur de contenu ait félicité Lori pour la nouvelle connexion amoureuse.

À la manière classique de Quavo, le joueur de 32 ans a simplement écrit « Casquette Shidd » dans ses histoires Instagram.

Lori Harvey et Damson Idris vont toujours bien après 7 mois de critiques et de haineux

La belle-fille de Steve Harvey et Damson ont fait tourner les têtes en janvier après avoir rendu leur relation publique à l’occasion de son 26e anniversaire. Le Chute de neige l’acteur a annoncé le couple avant sa fête de naissance. Le lancement difficile a cimenté le statut de Lori en tant que collectionneur ultime de beaux hommes noirs à Hollywood.

L’acteur britannique poste embrasser le fondateur de SKN sur la joue alors qu’ils posaient intimement a envoyé les médias sociaux dans une frénésie. Il a ensuite partagé une photo de Lori tenant des piles d’argent à chaque oreille avec la légende « The Plug ».

Le couple a ensuite été critiqué pour « manquer de chimie » et être dans une relation qui semblait clairement « forcée ».

Lori, qui répond rarement au fourrage des médias sociaux, a écrit, « Ou peut-être que je me suis juste maquillé le corps et que je lui ai dit de ne pas se tenir trop près de moi parce que je ne voulais pas en mettre sur son costume lol vous essayez tous de trouver un problème avec tout.

L’apparition du couple le mois suivant au Essaim la première de Los Angeles pour la sixième et dernière saison de Chute de neige encore confirmé leur nouvel amour. Alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge, Damson embrassa doucement Lori sur le front. Le doux moment a poussé les fans à frapper l’air, souhaitant recevoir l’affection de l’acteur « brique par brique » à la place.

Le Hors du fil La star ne minimise pas son amour et ses démonstrations publiques d’affection pour le mannequin. Les critiques ont par la suite critiqué le couple après qu’un clip ait fait surface de lui regardant avec amour Lori alors qu’ils dansaient lentement au concert Renaissance de Beyonce à Londres. Les fans ont déclaré que ses actions étaient grincheux et a laissé entendre qu’il était clairement frappé, tandis que Lori semblait indifférente.

Les utilisateurs de Twitter ont estimé que la star du style était mal à l’aise. Ils ont chronométré que Damson l’avait embrassée sur la joue en dansant lentement, et elle a reculé après un baiser. D’autres ont noté que vous devriez croire « la moitié de ce que vous voyez et rien de ce que vous entendez » sur les relations des autres.

Peut-être qu’elle n’est pas à l’aise avec le PDA, les gens.

Damson a répondu à la critique en tweetant : «Chat chat chat tous les jours. Vous ne vous reposez pas. S’il vous plaît, mec. Occupe toi de tes affaires. »

Le comédien a supprimé son compte Twitter peu de temps après.

La connexion de Lori avec le gagnant du BET Award est survenue six mois après sa séparation de la star de « Creed » Michael B. Jordan. La femme de la renaissance serait également sortie avec le rappeur Future, le chanteur de R&B Trey Songz et le footballeur néerlandais Memphis Depay qui a proposé à Lori en 2017.

Décidément, tout va bien dans la vie amoureuse de Lori Harvey.