Lori Harvey & Boyfriend Damson Idris Pack sur PDA On Boat – Hollywood Life

Lori Harvey26 ans, avait l’air de passer un bon moment pendant les vacances avec son petit ami Damson Idris cette semaine. La belle et le beau gosse ont été photographiés exhibant beaucoup de PDA tout en se relaxant sur un bateau avec d’autres personnes à Saint-Tropez sous le soleil. Ils portaient tous les deux des tenues estivales et des lunettes de soleil et profitaient de la vue fantastique sur l’eau bleu clair qui les entourait.

La tenue de Lori comprenait un haut de bikini noir sans bretelles et une longue jupe à motifs multicolores sur un bas de bikini alors que ses cheveux étaient tirés en chignon. Elle a également accessoirisé avec des bijoux, dont un collier et des boucles d’oreilles. Damson a secoué un T-shirt blanc et un bas noir alors qu’il aidait sa bien-aimée à se lever sur le bateau à un moment donné.

Les frères de Lori, Wynton et Broderick Harvey Jr., étaient quelques-uns des autres qui ont rejoint le couple aimé sur le bateau. les parents de Lori, Steve et Marjorie Harvey, étaient également avec eux pendant le voyage et ont été aperçus en train de les rejoindre pour le déjeuner avant qu’ils ne retournent tous à leur hôtel. Lori et Damson ont enfilé différentes tenues pendant le rendez-vous du déjeuner, y compris une longue robe blanche sans manches et des sandales noires pour elle, et un t-shirt graphique blanc, un short assorti et des baskets blanches pour lui, alors qu’ils se tenaient la main.

Les récentes vacances de Lori et Damson surviennent après qu’ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple au Chute de neige première de la saison six en février. Le beau couple a joyeusement posé devant les caméras lors de l’événement alors qu’ils affichaient de grands sourires et s’étreignaient. Depuis, ils ont été aperçus ensemble à de nombreuses occasions et sorties, semblant plus amoureux que jamais.

En avril, ils ont profité d’une escapade à la plage et elle a profité de son histoire Instagram pour partager une photo d’eux reposant ensemble sur une chaise longue alors qu’ils se trouvaient sur une zone sablonneuse avec de l’eau à proximité. En décembre, avant de confirmer leur romance, Lori et Damson ont déclenché des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été photographiés en train de dîner à Los Angeles, en Californie, mais ils se sont assurés d’arriver et de partir séparément pour garder les choses secrètes à l’époque.

