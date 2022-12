L’organisme sportif a refusé de verser une compensation de plusieurs millions de dollars à la Russie – officiel

La fédération de volleyball FIVB a retiré ses championnats du monde 2022 du pays

Les responsables de la fédération internationale de volley-ball FIVB ont refusé de respecter les obligations d’indemnisation de plusieurs millions de dollars après avoir privé la Russie des Championnats du monde masculins 2022, selon le responsable russe Aleksandr Yaremenko.

La pièce maîtresse du volleyball masculin de 2022 devait se tenir du 26 août au 11 septembre sur des sites de 10 villes russes.

Dans le cadre des sanctions imposées à la Russie par la FIVB en mars en raison du conflit en Ukraine, le tournoi a été retiré du pays et a fini par être organisé conjointement par la Pologne et la Slovénie.

La Russie a depuis demandé une compensation à la FIVB – bien que, selon Yaremenko, qui est secrétaire général de la Fédération panrusse de volleyball (VVF), l’instance dirigeante mondiale ait renié ses obligations.

“Au départ, la position de la FIVB était que les championnats du monde étaient annulés pour cause de force majeure”, Yaremenko a déclaré jeudi à TASS.

“Ce point est pris en compte dans tout accord, en particulier un accord aussi important que [the agreement] pour organiser les championnats du monde.

“Cette clause stipule que si les championnats sont annulés, la moitié des frais d’inscription est reversée au demandeur. Sur les 40 millions de dollars payés par la Russie, 20 millions de dollars devraient être restitués.

Yaremenko a ajouté que la FIVB avait enduré “grandes difficultés” en déplaçant le tournoi en Pologne et en Slovénie, et l’avait fait simplement pour sauver la face.

“En Russie, ils auraient pu gagner de l’argent, mais ils devaient organiser les championnats du monde [in Poland and Slovenia] pour ne pas perdre d’image.

“Ils ont changé leur position, et maintenant la Russie peut devenir la partie coupable de cette annulation, et non un cas de force majeure.”

La fédération russe de volley-ball a déclaré avoir déposé une plainte contre la FIVB devant un tribunal suisse, réclamant 80 millions de dollars d’indemnisation.

“C’est pourquoi il y a eu un cas avec [compensation] réclamations, à ce stade, la première réclamation devrait être le maximum en termes de déclaration de nos pertes. Par conséquent, le montant est si impressionnant », Yaremenko a expliqué.

Les Championnats du monde de volley-ball masculin FIVB 2022 ont été l’un des nombreux événements sportifs majeurs dont la Russie a été dépouillée après le lancement de sa campagne militaire en Ukraine.

L’UEFA a retiré la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg qui devait se tenir en mai, tandis que la fédération de hockey sur glace, l’IIHF, a privé la Russie des Championnats du monde 2023 en hockey masculin et junior. Les patrons de la Formule 1 ont également annulé leur Grand Prix annuel en Russie.

Les responsables du football russe ont révélé en octobre que l’UEFA les avait intégralement indemnisés, bien qu’ailleurs le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, ait déclaré que de l’argent était toujours dû par d’autres organisations internationales.