L’organisme néo-zélandais des droits de l’homme dénonce l’échec «en série» du gouvernement et lance une enquête sur la crise du logement et le problème des sans-abri

Au cours de l’année écoulée, les prix de l’immobilier ont augmenté de près de 30%, les plans de relance du gouvernement pour lutter contre l’impact de Covid-19 sur l’économie aggravant les problèmes d’offre de logements à long terme en Nouvelle-Zélande. Selon un rapport immobilier, seulement 12 684 maisons sont disponibles à l’achat à travers le pays.

En notant que « les gouvernements successifs avaient laissé tomber les Néo-Zélandais », Le commissaire en chef des droits de la personne, Paul Hunt, a déclaré dans un communiqué que la crise du logement avait un « un impact punitif, en particulier sur les plus marginalisés de nos communautés ».

Les gouvernements néo-zélandais ont souscrit à un droit de l’homme d’une importance cruciale : le droit à un logement décent. Pendant des générations, ils ont promis de créer les conditions pour permettre à chacun de vivre dans un logement décent, mais cela ne s’est pas produit.

Dans le cadre des dépenses de relance du gouvernement, les investisseurs fortunés ont profité de prêts hypothécaires moins chers, de taux d’intérêt historiquement bas et d’un accès plus facile aux prêts pour acheter des propriétés locatives. Cela a exclu du marché les acheteurs potentiels d’une première maison et les personnes à faible revenu.

Selon le rapport immobilier, le prix demandé moyen dans le pays a atteint un niveau record de 893 794 $ NZ (623 407 $ US). Pendant ce temps, la flambée des loyers a contraint les familles à s’installer dans des motels et d’autres logements d’urgence. Environ 23 000 personnes et familles seraient en attente d’un logement social.

« Pour de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, l’objectif d’un logement abordable, sain et accessible est en fait devenu plus éloigné. » a déclaré Hunt, qui a blâmé « des gouvernements en série… pour cet échec massif des droits humains, qui détruit des vies et des communautés. »

En mars, une série d’efforts d’un milliard de dollars ont été déployés pour augmenter l’offre de logements et refroidir le marché. Mais la Première ministre Jacinda Ardern a tempéré l’optimisme à l’époque en avertissant qu’il n’y avait « pas de solution miracle » pour résoudre une crise qui était « Des décennies en préparation. »

Après l’annonce de l’enquête, Ardern a déclaré que son gouvernement travailliste était « tirer tous les leviers que nous avons dans le logement » pour obtenir des maisons pour les gens. Elle a admis qu’il n’avait pas « a atteint ce statut » encore.

« Quand je regarde le bilan de ce que nous avons fait, 8 000 maisons à ce jour, 18 000 sur les cartes. Nous nous développons aussi vite que possible », Ardern a déclaré à la chaîne de télévision publique TVNZ.

L’année dernière, Leilani Farha, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement convenable, a qualifié la situation du logement en Nouvelle-Zélande « une ombre noire qui plane sur le pays. »

Elle a averti que le « crise des droits humains » avait frappé les communautés ethniques, y compris les Maoris et les peuples du Pacifique, les personnes handicapées, les parents seuls (en particulier les mères célibataires), les jeunes et les enfants, et ceux qui vivent dans la pauvreté le plus durement.

