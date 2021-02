L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé qu’elle lancerait un laissez-passer de voyage Covid-19 d’ici mars, qui, selon elle, donnera aux voyageurs un moyen d’afficher les résultats des tests et de confirmer qu’ils ont reçu un vaccin.

La mesure, baptisée IATA Travel Pass, vise à fournir au gouvernement, aux compagnies aériennes et aux voyageurs un processus simplifié pour garantir qu’il «Informations exactes, identification sécurisée et données vérifiées» disponible pour répondre à toutes les restrictions Covid-19 pertinentes.

L’IATA a défini un calendrier pour le déploiement complet de son laissez-passer de voyage, les premiers efforts étant en cours chez Singapore Airlines, tandis que 20 autres compagnies aériennes testent l’application. De plus en plus d’entreprises devraient commencer à l’utiliser dans les prochains mois, a déclaré l’organisation, et elle vise à ce que le pass complet soit prêt à être mis en ligne à la fin du mois de mars.

Lors de la même réunion, l’IATA a exprimé des inquiétudes quant au fait que les restrictions mondiales en cours autour de Covid frappent toujours les compagnies aériennes, son économiste en chef prévenant qu’il faudra probablement plus de temps que prévu pour que les entreprises puissent arrêter de brûler de l’argent et commencer à rebondir financièrement.

Aussi sur rt.com Ne comptez pas sur les « passeports vaccinaux » pour voyager, exhorte Ryan de l’OMS au milieu de la pénurie de jabs Covid-19

Certaines entreprises ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la période de réservation estivale, période populaire pour l’industrie «Reste faible», avec des réserves actuellement à seulement 7% des niveaux pré-pandémique. L’IATA, qui représente quelque 290 membres, a exhorté les gouvernements à fournir un soutien financier supplémentaire pour éviter que la crise de l’industrie du voyage ne s’aggrave.

La déclaration de l’IATA intervient après qu’Europol a émis un avertissement concernant des criminels vendant des résultats de test Covid-19 falsifiés aux voyageurs, leur permettant de contourner les restrictions en place en raison de la pandémie. En janvier, l’Immigration Service Union du Royaume-Uni a déclaré à Sky News britannique qu’il n’y avait aucun moyen pour les agents des frontières de valider les tests Covid-19 pour s’assurer qu’ils sont légitimes.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!