L’Association internationale de boxe (IBA) a rejeté comme « vraiment odieuse » et « purement politique » la recommandation de la commission exécutive (CE) du Comité international olympique (CIO) de retirer la reconnaissance de l’IBA pour incapacité à résoudre les problèmes de gouvernance.

L’IBA a déclaré que la CE du CIO a largement ignoré et non pris en considération tous les efforts entrepris par l’IBA, avec sa direction démocratiquement élue, dans la conduite de la boxe internationale au cours des deux dernières années.

« La recommandation de la CE du CIO ne reflète pas la réalité de la situation où des progrès extraordinaires en matière de réformes et de normes de bonne gouvernance internationalement reconnues ont été mis en œuvre sous la direction et la supervision du groupe de réforme de la gouvernance du professeur Ulrich Haas et soutenus par une enquête approfondie. du passé menée par l’équipe du professeur Richard McLaren », a déclaré l’IBA dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Ces étapes positives pour l’organisation ont été saluées par les boxeurs et les parties prenantes au cœur du sport dans le monde entier », indique le communiqué.

La commission exécutive (CE) du CIO avait recommandé mercredi à la Session du CIO de retirer la reconnaissance de l’Association internationale de boxe (IBA).

Le CIO avait en 2019 suspendu l’IBA pour des questions de gouvernance, de mauvaise gestion financière et d’allégations d’irrégularités dans l’arbitrage et le jugement aux Jeux olympiques et la recommandation de mercredi a été faite conformément à la règle 3.7 de la Charte olympique (CO), a informé le CIO dans un communiqué. communiqué de presse.

Pour discuter de la question et prendre une décision finale, la CE du CIO et le président du CIO ont convoqué une Session extraordinaire du CIO qui se tiendra à distance le jeudi 22 juin 2023.

L’IBA a toutefois promis des mesures de rétorsion contre la décision du CIO et a déclaré qu’elle n’acceptera jamais qu’elle ne respecte pas les normes de bonne gouvernance.

« L’IBA, en tant que maison de la boxe, se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion, car l’organisation dans son état actuel ne reconnaîtra jamais l’affirmation selon laquelle l’IBA n’est pas conforme aux normes de bonne gouvernance ou qu’IBA ne mérite pas sa place à l’Olympic mouvement.

« En outre, l’IBA nie fermement toutes les allégations selon lesquelles elle aurait mis en péril la réputation du mouvement olympique, mais a plutôt respecté les recommandations du CIO et les a suivies », a déclaré l’IBA dans son communiqué.

Le président de l’IBA, Umar Kremlev, a déclaré : « D’une organisation peu recommandable nommée AIBA dirigée par quelqu’un de l’échelon supérieur du CIO, nous nous sommes engagés et avons exécuté un changement dans la culture toxique et corrompue qui a été autorisée à s’envenimer sous le CIO pendant bien trop longtemps. »

« Nous avons rendu l’Association internationale de boxe nouvelle, transparente, propre et nos succès ont été publiquement reconnus par des experts internationaux indépendants et il n’y a qu’une seule organisation qui n’a aucun intérêt à reconnaître nos énormes progrès », a-t-il déclaré.

Il a affirmé : « Pendant quatre ans, l’IBA n’a pas eu une seule occasion de présenter ses réalisations lors d’une réunion en personne avec le CIO, plutôt que d’échanger des lettres et des e-mails à la place. Nous avons accepté le processus et les règles, mais au bout du compte, nous n’avons pas été évalués équitablement. Maintenant, nous n’avons plus d’autre chance que d’exiger une évaluation équitable d’un tribunal compétent. »

Il a déclaré que le cas de l’IBA est un « moment décisif pour toutes les fédérations internationales car ce qui est maintenant est un test décisif pour mesurer le niveau d’apathie au sein des FI et du mouvement olympique ».

« Les FI fortes, autonomes et financièrement indépendantes devraient être pleinement conscientes et concernées car elles sont témoins de l’outil politique et stratégique éprouvé par le temps des coups d’État orchestrés pour le changement de régime, ne laissant qu’un seul gagnant, l’organisation recherchant le pouvoir absolu, et de nombreux autres. perdants constitués principalement des athlètes. Aujourd’hui, cela arrive à IBA et devient un précédent pour les autres, donc tout le monde devrait être préoccupé par le pouvoir incontrôlé du corps qui n’a pas de limites », a déclaré Kremlev.

Le secrétaire général et PDG de l’IBA, George Yerolimpos, a affirmé que l’IBA avait fait le travail nécessaire pour retrouver sa reconnaissance. « Nous avons continuellement demandé l’opportunité de nous rencontrer et de discuter des questions en vain. Une invitation à rencontrer le comité de communication ad hoc de l’IBA composé de représentants de tous les continents, y compris les cinq présidents des confédérations de l’IBA pour permettre une représentation équilibrée, a été déclinée pour des raisons qui ne peuvent être interprétées que comme un blocage de l’opportunité d’un dialogue ouvert entre nos deux organisations », a-t-il déclaré. a dit.

« Le CIO doit se conformer à la Charte olympique lorsqu’il décide de retirer la reconnaissance de l’IBA. En avril de cette année, l’IBA a demandé au CIO de préciser quelle règle, article et/ou paragraphe de la Charte olympique, du Code mondial antidopage, du Code du Mouvement olympique sur la prévention de la manipulation des compétitions, de toute autre décision ou règlement émis par le CIO a été violé par IBA sans réponse du CIO. De plus, aucune règle de la loi susmentionnée n’a été citée par le CIO comme motif juridique pour retirer la pleine reconnaissance de l’IBA », indique le communiqué de l’IBA.

L’IBA informera ses membres de ses prochaines étapes en temps voulu, indique le communiqué.

L’IBA est déjà confrontée à un autre défi avec certains des meilleurs pays qui la quittent et rejoignent un organisme rival, World Boxing. Les membres qui ont quitté IBA comprennent les États-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse.

