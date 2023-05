L’organisme mondial condamne les actions contre les lutteurs et demande une enquête « impartiale »

Au milieu de la protestation de longue date des lutteurs indiens, qui ont allégué que leurs plaintes contre le chef de la Fédération indienne de lutte (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh, avaient été largement ignorées, l’instance dirigeante mondiale du sport – United World Wrestling (UWW) – a publié une déclaration sur la question. Dans le communiqué publié mardi, l’UWW a exhorté les autorités à mener une enquête impartiale sur les allégations. Ils ont également appelé à des élections au sein de la WFI, faute de quoi cela pourrait entraîner la suspension de l’organisme national.

L’UWW s’est récemment inquiétée de la détention des lutteurs qui manifestaient. Dimanche, des lutteurs de haut niveau ont été arrêtés par la police de Delhi alors qu’ils tentaient une marche de protestation vers le nouveau parlement. Des images des champions Vinesh Phogat et de sa cousine Sangeeta Phogat malmenées et clouées au sol par la police ont suscité le choc et l’indignation dans tout le pays.

« Depuis plusieurs mois, United World Wrestling suit avec une grande inquiétude la situation en Inde où des lutteurs protestent contre des allégations d’abus et de harcèlement de la part du président de la Wrestling Federation of India (WFI). Il a pris bonne note que le président de la WFI a a été mis de côté à un stade précoce et n’est actuellement pas en charge », a déclaré l’UWW dans son communiqué.

L’UWW publie une déclaration sur la Fédération indienne de luttehttps://t.co/TyNfSX57qW — United World Wrestling (@wrestling) 30 mai 2023

« Les événements de ces derniers jours sont d’autant plus inquiétants que les lutteurs ont été arrêtés et détenus provisoirement par la police pour avoir initié une marche de protestation. Le site où ils manifestaient depuis plus d’un mois a également été vidé par les autorités. «

L’UWW a clairement exprimé sa position sur la question et a «condamné» l’action contre les lutteurs.

« L’UWW condamne fermement le traitement et la détention des lutteurs. Il exprime sa déception face à l’absence de résultats des enquêtes jusqu’à présent. L’UWW exhorte les autorités compétentes à mener une enquête approfondie et impartiale sur les allégations », poursuit le communiqué.

« Comme il l’a déjà fait depuis le début de cette situation, UWW tiendra une réunion avec les lutteurs pour s’enquérir de leur état et de leur sécurité et reconfirmer notre soutien à une résolution juste et équitable de leurs préoccupations. »

L’instance dirigeante mondiale a également menacé de suspension. « Enfin, UWW demandera de plus amples informations sur la prochaine assemblée générale élective à l’AIO et au comité ad hoc de la WFI. Le délai de 45 jours initialement fixé pour tenir cette assemblée élective devra être respecté. Ne pas le faire peut a conduit l’UWW à suspendre la fédération, obligeant ainsi les athlètes à concourir sous un drapeau neutre. Il est rappelé que l’UWW a déjà pris une mesure dans cette situation en réattribuant le Championnat d’Asie prévu à New Delhi plus tôt cette année », ajoute le communiqué.

Pendant ce temps, les lutteurs protestataires ont mis de côté leur projet de consigner leurs médailles à Ganga à Haridwar après l’intervention du chef fermier Naresh Tikait. Ils ont donné un délai de cinq jours pour agir contre le chef de la fédération de lutte.