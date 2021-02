Un projet de loi sur la sécurité qui donnerait à la police française plus de pouvoir pour utiliser la surveillance et les drones ne va pas assez loin dans la protection des droits des citoyens à la vie privée et aux données personnelles, a averti l’organisme de surveillance de la vie privée du pays.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a déclaré mercredi qu’elle souhaitait plus de garanties sur la manière dont les images collectées par la police à l’aide de drones, de caméras corporelles et d’autres méthodes vidéo seront utilisées. Le projet de loi donnerait à la police le pouvoir de transmettre des vidéos depuis des drones ou des hélicoptères aux équipes de commandement au sol, et ces images pourraient être stockées pendant 30 jours ou plus.

La police a utilisé des drones pour attraper des personnes enfreignant les règles de verrouillage de Covid-19 après qu’un verrouillage a été imposé dans toute la France le 18 mars, et a continué à piloter des drones pour la surveillance lors des manifestations à Paris aussi récemment qu’en décembre. Ils sont également utilisés pour guider les équipes de police sur le terrain et pour diffuser des avertissements par haut-parleurs.

Mais la CNIL a déclaré mercredi qu’il n’y avait pas de cadre juridique approprié dans la législation pour « assurer la conformité » avec des problèmes de confidentialité.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate du ministère de l’Intérieur à la déclaration de mercredi.

Depuis un an, la CNIL et les groupes de défense des droits à la vie privée se sont opposés à ce que la police utilise des drones et des caméras corporelles pour collecter des images vidéo susceptibles d’être utilisées dans les poursuites.

En janvier, le chien de garde s’est plaint que la police n’utilisait pas de technologie de flou pour filmer des gens dans la rue ou participer à des manifestations. Les personnes pouvaient être facilement identifiées sur les images conservées par la police, ce qui enfreignait les lois françaises sur la protection des données. Le ministère de l’Intérieur avait déclaré que des systèmes de flou étaient en place, mais la CNIL craignait qu’ils ne soient désactivés.

