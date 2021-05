L’organisme d’État des Jeux Olympiques demande de l’aide aux athlètes UP dans la pandémie de Covid-19

Alors que toutes les activités sportives sont suspendues en raison de la pandémie de coronavirus en cours, l’Association olympique de l’Uttar Pradesh (UPOA) a écrit au ministre en chef Yogi Adityanath pour demander de l’aide aux joueurs confrontés à des difficultés financières en cette heure de crise.

Tous les collèges sportifs et auberges de jeunesse sont fermés depuis mars 2020, raison pour laquelle les joueurs ne reçoivent pas un régime alimentaire approprié et ne sont pas en mesure de s’entraîner correctement. En outre, les formateurs sont également confrontés à des difficultés pour maintenir leurs moyens de subsistance en raison de la fermeture des camps.

Dans une lettre adressée au ministre en chef, le secrétaire général de l’Association olympique de l’Uttar Pradesh, Anandeshwar Pandey, a déclaré: «Les joueurs qui vivent dans des foyers et des collèges viennent pour la plupart de familles pauvres. En raison de la crise financière, ils ne reçoivent pas un régime alimentaire approprié, ce qui affecte également leur pratique. «

«Le gouvernement indien, l’autorité sportive indienne et l’Association olympique indienne ont formé un comité pour aider les joueurs pendant la pandémie.

« Nous demandons au gouvernement de former un comité similaire au sein de l’UP en coordination avec la direction des sports et l’Association olympique de l’Uttar Pradesh », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le comité jouerait un rôle important en fournissant une aide financière aux sportifs dans le besoin.

Pandey a ajouté: «Les dépenses sont engagées pour les auberges et collèges sportifs et pour les sportifs vivant dans les camps. Si le gouvernement transfère le montant dépensé pour le régime des joueurs sur leur compte, ils pourront organiser leur régime et s’entraîner seuls. «

Pandey a déclaré que les entraîneurs étaient également au chômage en raison de la fermeture des camps d’entraînement et a demandé au ministre en chef de leur fournir une aide financière par le biais du Comité national de promotion des sports.

