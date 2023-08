L’organisme de surveillance politique britannique affirme que le Premier ministre Rishi Sunak a enfreint « par inadvertance » les règles d’éthique

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été réprimandé jeudi par le gardien des normes du Parlement pour avoir omis de déclarer les intérêts financiers de son épouse dans une entreprise de garde d’enfants qui risquait de bénéficier de la politique gouvernementale.

Le commissaire aux normes, Daniel Greenberg, a déclaré que Sunak avait enfreint le code de conduite des ministres du gouvernement, mais a déclaré que l’erreur était « involontaire » et que le Premier ministre ne devrait pas être sanctionné pour cette erreur.

Greenberg a ouvert une enquête en avril sur le fait que Sunak n’avait pas déclaré, lorsqu’il était interrogé par un comité de législateurs, que son épouse. Akshata Murthy détenait des actions dans la société Koru Kids, qui avait été sélectionnée pour bénéficier d’un soutien gouvernemental aux entreprises de garde d’enfants.

Greenberg a déclaré que la participation de Murthy « était un intérêt pertinent qui aurait dû être déclaré ». Mais il a déclaré que l’échec résultait d’une confusion au sujet des règles plutôt que d’une intention de tromper.

« Je confirme que l’affaire est désormais close », a-t-il déclaré.

Sunak s’est excusé pour l’erreur.

Cette découverte fait suite à une série de manquements à l’éthique de la part de membres du gouvernement conservateur britannique.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a été démis de ses fonctions à la mi-2022 lorsque son propre cabinet s’est retourné contre lui après une série de scandales concernant son jugement et ses finances.

Sunak s’est engagé à rétablir l’ordre et l’intégrité du gouvernement après trois années de troubles sous Johnson et son successeur brièvement Liz Truss, qui a démissionné quelques semaines après que ses politiques aient ébranlé l’économie britannique. Mais Sunak, ancien banquier d’investissement, est confronté à des questions sur sa richesse et les arrangements financiers de sa femme, fille d’un milliardaire indien.

L’année dernière, il a été révélé que Murthy ne payait pas d’impôts britanniques sur ses revenus à l’étranger, dont 11,5 millions de livres (15 millions de dollars) par an en dividendes d’Infosys, la société informatique indienne fondée par son père.