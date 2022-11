L’organisme de surveillance nucléaire japonais envisage de prolonger la durée de vie des réacteurs

TOKYO (AP) – Les régulateurs nucléaires japonais envisagent de réviser un système d’évaluation de la sécurité pour permettre aux réacteurs vieillissants de fonctionner au-delà de la limite actuelle de 60 ans, mais cette décision vise à prévenir les manquements à la sécurité et n’est pas motivée par les efforts du gouvernement pour accroître l’utilisation du nucléaire. pouvoir, a déclaré lundi un responsable.

La Commission de l’Autorité de régulation nucléaire, à la demande du ministère de l’Economie et de l’Industrie, a élaboré un plan pour supprimer la limite de 60 ans et la remplacer par un système de prolongations potentielles accordées tous les 10 ans après 30 ans d’exploitation.

Ce serait un changement majeur par rapport à la limite actuelle de 40 ans avec une possible prolongation unique jusqu’à 20 ans, une règle qui a été adoptée en vertu de normes de sécurité plus strictes établies après la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011.

Le projet de plan doit encore être formellement approuvé.

Cette décision a suscité des réactions mitigées de la part du public. Le commissaire de l’Autorité de régulation nucléaire, Shinsuke Yamanaka, a démenti les critiques selon lesquelles le chien de garde aurait cédé à la pression du gouvernement pour prolonger la durée de vie opérationnelle des réacteurs.

“Notre jugement dans nos inspections de sécurité n’est pas affecté, quelle que soit la politique gouvernementale”, a déclaré Yamanaka. “Nous n’avons aucune intention de faire de compromis dans nos contrôles de sécurité stricts.”

Yamanaka a souligné que son agence n’avait pas initié le changement et répondait à la demande du gouvernement afin d’assurer la sécurité.

Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré en août que le Japon devait envisager toutes les options dans son mix énergétique, y compris le nucléaire, pour renforcer sa «transformation verte» afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de garantir un approvisionnement énergétique stable. Le Japon s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le sentiment anti-nucléaire et les préoccupations en matière de sécurité ont fortement augmenté au Japon après la catastrophe de Fukushima, mais le gouvernement a fait pression pour un retour à l’énergie nucléaire au milieu des craintes de pénurie d’énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’une poussée mondiale pour réduire les gaz à effet de serre. Le Japon a été critiqué pour avoir déclaré qu’il éliminerait progressivement l’utilisation des combustibles fossiles d’ici 2050 sans donner de calendrier clair.

Tout en maintenant un objectif de 20 à 22 % d’énergie nucléaire dans le cadre de son bouquet énergétique pour 2030, le gouvernement japonais a précédemment insisté sur le fait qu’il n’envisageait pas de construire de nouvelles centrales nucléaires ou de remplacer des réacteurs vieillissants, apparemment pour éviter de déclencher les critiques d’un public encore méfiant.

Kishida, dans un virage majeur vers une plus grande utilisation de l’énergie nucléaire, a demandé à un panel gouvernemental de se prononcer d’ici la fin de cette année sur une proposition de développement et de construction de “nouveaux réacteurs innovants”, tels que de petits réacteurs nucléaires modulaires, tout en demandant responsables et experts du nucléaire à envisager de prolonger la durée de vie opérationnelle des réacteurs vieillissants.

