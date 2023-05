L’organisme de surveillance nucléaire japonais demande à l’exploitant de la centrale de Fukushima d’évaluer le risque de dommages au réacteur

TOKYO (AP) – Un chien de garde nucléaire a demandé à l’exploitant de la centrale nucléaire japonaise détruite de Fukushima d’évaluer les risques potentiels de dommages trouvés dans une structure de support clé à l’intérieur du plus touché des trois réacteurs fondus.

Une sonde robotique à l’intérieur de la chambre de confinement primaire de l’unité 1 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a découvert que son socle – une structure de support principale juste en dessous du cœur – était largement endommagé. L’extérieur en béton épais manquait presque tout autour, exposant l’armature interne en acier.

Environ 880 tonnes de combustible nucléaire fondu hautement radioactif restent à l’intérieur des trois réacteurs de la centrale. Des sondes robotiques ont fourni quelques informations, mais l’état des débris fondus est encore largement inconnu.

Sur la base des données recueillies à partir de sondes et de simulations antérieures, les experts ont déclaré que la majeure partie du combustible fondu à l’intérieur de l’unité 1, considérée comme la plus touchée, est tombée au fond de la chambre de confinement primaire, mais certains pourraient être tombés dans la fondation en béton. une situation qui rend extrêmement difficile la tâche déjà ardue du démantèlement.

Lors d’une réunion mercredi de l’Autorité de régulation nucléaire, ses commissaires ont convenu d’ordonner à l’opérateur Tokyo Electric Power Company Holdings d’évaluer de toute urgence les risques de dommages au piédestal, y compris d’éventuelles fuites de substances radioactives à partir de fissures et de trous causés par la fusion. L’autorité a également demandé à TEPCO d’évaluer les risques potentiels si, en cas de nouvelle catastrophe, le socle ne supportait pas le réacteur.

« Nous devons réfléchir aux réponses en cas d’accident », a déclaré le commissaire de surveillance Shinsuke Yamanaka aux journalistes. « TEPCO a la responsabilité de procéder à l’évaluation des risques dès que possible. »

TEPCO a déclaré que, même si l’extérieur en béton manque en grande partie, l’armature en acier reste intacte et il y a peu de risques pour la sécurité. Si le piédestal tombe en panne, ses structures environnantes peuvent empêcher le réacteur de s’effondrer. TEPCO a déclaré qu’il prévoyait d’analyser plus avant les données et les images au cours des deux prochains mois pour déterminer l’étendue de la résistance sismique du réacteur.

Les images ont été les premières à être prises depuis l’intérieur du piédestal depuis la catastrophe du 11 mars 2011. Des robots ont été envoyés lors de tentatives précédentes mais n’ont pas pu atteindre le piédestal et prendre des photos. Les images, capturées en mars par un véhicule sous-marin télécommandé, montrent les détails des dommages à l’intérieur du piédestal, où des traces de carburant fondu peuvent très probablement être trouvées et seront la clé d’une enquête menée par TEPCO et des experts nucléaires.

On pense que les dommages proviennent du tremblement de terre initial de 2011, mais on ne sait pas s’il s’est produit plus récemment. Les images de l’armature en acier exposée ont suscité des inquiétudes parmi les résidents locaux quant à la sécurité du réacteur.

Le projet de la centrale de Fukushima Daiichi de rejeter dans la mer de l’eau traitée, mais encore légèrement radioactive, a également suscité des inquiétudes et des protestations de la part de la communauté locale de pêcheurs et des pays voisins, dont la Corée du Sud.

Une délégation sud-coréenne d’experts gouvernementaux a visité l’usine pendant deux jours plus tôt cette semaine pour voir les installations liées au rejet d’eau prévu. Les membres de l’équipe devaient rencontrer des responsables japonais jeudi à Tokyo, où ils ont déclaré qu’ils prévoyaient de suivre l’examen de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui aide le Japon à améliorer sa transparence et sa crédibilité.

L’enlèvement à titre d’essai des débris fondus devrait commencer dans l’unité 2 plus tard cette année après un retard de près de deux ans. L’évacuation du combustible usé de la piscine de refroidissement du réacteur de l’unité 1 doit commencer en 2027 après un retard de 10 ans. Une fois tout le combustible usé retiré des piscines, les débris fondus seront retirés des réacteurs à partir de 2031.

Mari Yamaguchi, Associated Press