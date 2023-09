Un rapport confidentiel de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) estime que les efforts internationaux visant à surveiller le programme nucléaire iranien n’ont fait « aucun progrès » malgré les promesses de Téhéran.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a demandé que l’Iran « travaille sérieusement et de manière soutenue avec l’agence en vue du respect de ses engagements », a indiqué l’agence dans un rapport inédit, selon l’AFP.

Ce rapport intervient alors que l’Iran n’a toujours pas tenu sa promesse de mars de réactiver les dispositifs de surveillance qu’il avait désactivés l’année dernière, tandis qu’un autre rapport inédit de l’AIEA montrait que le stock d’uranium enrichi du pays était plus de 18 fois supérieur à la limite fixée lors de l’accord nucléaire (JCPOA). ) conclu entre Téhéran et les puissances mondiales en 2015.

L’AIEA est confrontée à des problèmes de « vérification et de surveillance » du programme iranien depuis « la décision de l’Iran de cesser de mettre en œuvre ses engagements liés au nucléaire dans le cadre du JCPOA », a déclaré l’agence dans l’un des rapports, selon CBS News, qui en a obtenu une copie. du rapport. L’AIEA a déclaré que la situation a également été « exacerbée par la décision ultérieure de l’Iran de retirer tous les équipements de surveillance et de contrôle de l’Agence liés au JCPOA ».

« Les rapports des directeurs généraux de l’AIEA publiés sur l’Iran démontrent une fois de plus que l’Iran ne se conforme pas aux exigences de la communauté internationale », a déclaré l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, à CBS News. « Le régime le plus dangereux au monde est sur le point d’acquérir des capacités nucléaires et cette grave menace aurait dû être abordée par le Conseil de sécurité depuis longtemps… Nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard. »

Le rapport trimestriel de l’AIEA, qui devrait être publié le 11 septembre, note que le stock total d’uranium enrichi de l’Iran a atteint 3 795,5 kilogrammes en août, soit 949 kilogrammes de moins qu’en mai, même si ce chiffre reste bien au-dessus de la limite fixée. en 2015. Selon cet accord, l’Iran était limité à 202,8 kilogrammes d’uranium enrichi.

LE RÉGIME IRAN EST PRÈS D’OBTENIR UNE BOMBE NUCLÉAIRE, MAIS QU’EST-CE QUI ARRIVE ?

Les stocks d’uranium enrichi à 20 et 60 % du pays ont également augmenté par rapport au dernier rapport, le pays détenant actuellement 121,6 kilos d’uranium enrichi à 60 %, contre 114,1 en mai. L’Iran disposait de 535,8 kilos d’uranium enrichi à 20 %, contre 470,9 en mai.

Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties qui se concentre sur la sécurité iranienne et les questions politiques, a déclaré à Fox News Digital que la diminution signalée de l’uranium enrichi global pourrait ne pas être un signe de progrès.

« Même si les défenseurs de l’accord et les partisans d’une diplomatie à tout prix souligneront certainement le ralentissement du rythme d’enrichissement et la diminution des stocks globaux, ces chiffres ne changent pas fondamentalement la menace. Au lieu de cela, les éléments les plus menaçants et les plus rapidement évolutifs, tels que la production iranienne, des stocks d’uranium hautement enrichi à 60 % a en fait augmenté. »

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis semblent s’être apaisées plus récemment, en partie à cause d’un accord annoncé selon lequel les États-Unis restitueraient 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud en échange de la libération de cinq prisonniers américains. Malgré l’apaisement des tensions, un retour potentiel à l’accord de 2015 reste peu probable.

En attendant, l’Iran cherche probablement à obtenir un meilleur traitement de la part de Washington, a soutenu Taleblu.

« Cela n’est pas incompatible avec le comportement passé de l’Iran, qui a souvent feint de s’adoucir chaque trimestre pour éviter la censure du conseil des gouverneurs de l’AIEA. Et grâce au soulagement indirect apporté par la diplomatie des otages, Téhéran pourrait tenter d’inciter l’équipe Biden à offrir davantage de secours », a-t-il ajouté. » il a dit. « Téhéran a une incitation politique à faire pointer quelques flèches vers le bas sans modifier le cours global de sa trajectoire nucléaire. »