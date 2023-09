L’organisme de surveillance des élections britannique émet un avertissement sévère concernant les lois sur l’identification des électeurs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les prochaines élections générales connaîtront de « sérieuses perturbations » à mesure que l’identification des électeurs sera introduite à l’échelle nationale, a prévenu le personnel électoral débordé.

Les administrateurs électoraux interrogés pour un rapport de l’Unité d’information du gouvernement local (LGIU) ont exprimé leurs inquiétudes quant à la mise en œuvre de cette politique face à d’importantes pénuries de personnel, des ressources limitées et une loi électorale complexe.

Dans le même temps, l’organisme de surveillance des élections a exhorté le gouvernement à élargir l’accessibilité après que les règles d’identification des électeurs ont empêché certains de participer aux élections locales de mai et en verrouilleront encore davantage en cas de taux de participation plus élevé.





La nouvelle exigence d’identification des électeurs a constitué un obstacle pour certains électeurs et aura probablement un impact plus important lors des scrutins à plus fort taux de participation. Craig Westwood, de la Commission électorale

Dans le cadre de la nouvelle politique d’identification introduite par le gouvernement conservateur, les élections locales de cette année en Angleterre ont été pour la première fois l’obligation pour les électeurs de présenter une pièce d’identité avant de récupérer leur bulletin de vote dans les bureaux de vote.

Il sera élargi pour couvrir les élections générales britanniques à partir de l’automne, ce qui signifie qu’il sera probablement obligatoire lors des prochaines élections à Westminster, prévues d’ici janvier 2025.

La Commission électorale a déclaré que certaines personnes ont eu plus de mal à voter en mai en raison des nouvelles règles, notamment les personnes handicapées, les chômeurs, les jeunes et les personnes issues de communautés ethniques minoritaires.

Il a également indiqué que les zones les plus défavorisées avaient une proportion plus élevée de personnes refoulées des bureaux de vote que les zones moins défavorisées.

Dans son rapport intérimaire de juin, la Commission électorale a constaté que 14 000 personnes – soit 0,25 pour cent – ​​n’avaient pas voté parce qu’elles n’avaient pas pu présenter une pièce d’identité acceptée.

L’organisme indépendant qui supervise les élections a averti que les défis seraient exacerbés lors d’élections générales, lorsque beaucoup plus de personnes participeront, y compris celles qui ne votent pas aux élections locales et sont beaucoup moins susceptibles de connaître l’exigence d’une pièce d’identité.

Ses recommandations incluent l’élargissement de la liste des pièces d’identité acceptées, l’offre d’options pour ceux qui n’ont pas de pièce d’identité, comme se porter garant par un autre électeur, et la sensibilisation au soutien disponible pour les électeurs handicapés.

Le directeur des communications Craig Westwood a déclaré : « La nouvelle exigence d’identification des électeurs a constitué un obstacle pour certains électeurs et est susceptible d’avoir un impact plus important lors des scrutins à plus fort taux de participation.

« Nous avons formulé des recommandations visant à élargir l’accessibilité et le soutien aux électeurs, qui devraient être introduites avant les prochaines élections générales britanniques afin de garantir qu’un grand nombre de personnes ne soient pas empêchées de participer. »

La Commission a également noté que les administrateurs électoraux n’ont pu organiser les élections locales qu’avec l’aide des autorités qui n’organisaient pas de scrutins, et a averti qu’ils subiraient encore plus de pression lors des prochaines élections générales avec les changements de carte d’identité.

La LGIU a déclaré que le personnel électoral n’est « pas convaincu qu’il puisse organiser des élections générales réussies avec une identification des électeurs » si le Parlement en convoque une avant la date limite, comme on s’y attend généralement.

L’organisation à but non lucratif a mis en garde contre une diminution du nombre de lieux de vote tels que des cabanes de scouts, et contre un manque de travailleurs qualifiés pour organiser un scrutin national.

Le rapport indique que 88 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que le recrutement du personnel des bureaux de vote était un problème, et 82 pour cent ont déclaré que l’identification des électeurs avait rendu la tâche encore plus difficile.

Le directeur général du LGIU, Jonathan Carr-West, a déclaré : « Avec des élections générales à l’horizon, il est particulièrement important que les administrateurs électoraux disposent des ressources dont ils ont besoin pour organiser les élections.

« Cela ne signifie pas leur fournir le strict minimum et veiller à ce que leur dévouement à leur rôle leur permette de combler les lacunes par leur bonne volonté.

« Cela signifie s’assurer que les élections sont traitées comme faisant partie de l’infrastructure critique du Royaume-Uni et que les risques pesant sur le déroulement des élections sont pris au sérieux et que les administrateurs électoraux sont écoutés. »

Il a ajouté : « Il n’est toujours pas clair que l’identification des électeurs apporte des avantages au processus, et en effet les inquiétudes soulignées dans nos entretiens ne sont pas prises en compte par la politique. Pourtant, il est là pour rester.

« Il est donc vital que nous tirions les leçons de l’expérience des administrateurs lors des élections de mai, afin de minimiser les risques d’échec des élections lorsque cette politique sera mise en œuvre à plus grande échelle. »

Le Cllr Shaun Davies, président de la Local Government Association, a déclaré : « Les conseils auront besoin du soutien du gouvernement pour recruter du personnel supplémentaire afin de pouvoir gérer la demande accrue. En outre, il faut une campagne financée de manière centralisée pour garantir que le plus grand nombre d’électeurs possible soient conscients des exigences en matière d’identification des électeurs avant une élection générale.

La ministre fantôme travailliste chargée de la démocratie, Florence Eshalomi, a déclaré : « Jacob Rees-Mogg a admis que ce système minable avait pour but de truquer les règles afin d’exclure les électeurs de la démocratie. Les ministres sont tenus de procéder à un examen approfondi de cette politique discréditée et il ne doit plus y avoir d’hésitations ni de retards.





Nous veillons à bien comprendre comment la politique a fonctionné dans la pratique, ce qui s’est bien passé et les points à améliorer à l’avenir. Ministre des élections, la baronne Scott

Le ministère du nivellement, du logement et des communautés, qui affirme que la politique d’identification des électeurs contribue à éliminer les fraudes potentielles, a souligné ses propres recherches montrant que 95 pour cent des personnes qui ont voté en personne en mai ont trouvé le processus facile.

Le Dr Jess Garland, de l’Electoral Reform Society, a déclaré que le rapport de la Commission électorale « dresse le tableau d’une politique préjudiciable et disproportionnée qui affecte davantage certains électeurs que d’autres ».

« Nous exhortons le gouvernement à revenir sur cette politique inutile ou, à tout le moins, à y apporter des changements de grande envergure pour garantir que des milliers de personnes ne soient pas empêchées de voter lors d’élections générales », a-t-elle déclaré.

La ministre des Élections, la baronne Scott, a déclaré : « Le gouvernement a toujours eu confiance dans la capacité des autorités locales à mettre en œuvre les changements d’identification des électeurs tout en continuant à organiser nos élections de manière robuste et sécurisée.

«Il est très encourageant de constater que la grande majorité des électeurs du bureau de vote – 99,75 pour cent – ​​ont pu voter avec succès lors des élections locales en Angleterre en mai et se sont bien adaptés au déploiement de l’identification des électeurs en Grande-Bretagne.

« Nous veillons à bien comprendre comment la politique a fonctionné dans la pratique, ce qui s’est bien passé et les domaines qui pourraient être améliorés à l’avenir. »