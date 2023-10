L’organisme de surveillance des consommateurs est dans la ligne de mire alors que la Cour suprême examine la contestation judiciaire

WASHINGTON — La Cour suprême évalue mardi le sort de l’agence fédérale créée pour protéger les consommateurs contre les prêteurs prédateurs et d’autres pratiques illégales en matière de services financiers, alors que les juges examinent une contestation constitutionnelle soutenue par des groupes d’entreprises.

L’administration Biden a fait appel après qu’une décision d’un tribunal inférieur l’année dernière a déclaré que le mécanisme permettant au Bureau de protection financière des consommateurs d’être financé directement par la Réserve fédérale était inconstitutionnel.

Les opposants, deux groupes professionnels représentant les prêteurs, soutiennent que l’agence doit être financée par des crédits annuels approuvés par le Congrès.

En réponse, le gouvernement a fait valoir que le Congrès utilise souvent une approche similaire pour financer de grands programmes de dépenses tels que la sécurité sociale.

Selon le gouvernement, une décision contre le CFPB jetterait un doute juridique sur le financement d’autres entités gouvernementales, y compris la Réserve fédérale elle-même et la Federal Deposit Insurance Corp., qui fournit une assurance qui protège les consommateurs en cas de faillite des banques.

La majorité conservatrice de la Cour suprême est souvent sceptique quant à l’autorité d’une agence fédérale sans autorisation spécifique du Congrès. Cette affaire est l’une des nombreuses affaires inscrites au rôle cette législature dans laquelle les juges pourraient entraver les régulateurs gouvernementaux.

La Community Financial Services Association of America et la Consumer Service Alliance of Texas ont poursuivi le CFPB en 2018 dans le but de faire annuler une réglementation réprimant les prêts sur salaire.

Dans ce cas, un juge fédéral s’est prononcé en faveur du bureau après avoir modifié un règlement interdisant aux prêteurs de chercher à plusieurs reprises à retirer les remboursements du prêt du compte bancaire d’un consommateur en cas de fonds insuffisants. La nouvelle règle n’est pas encore entrée en vigueur.

Mais la question juridique portée devant la Cour suprême mardi repose clairement sur la conclusion de la 5e Cour d’appel américaine, basée à la Nouvelle-Orléans, qui a statué en octobre de l’année dernière que le mécanisme de financement du bureau était illégal.

La Cour a conclu que la structure de financement, selon laquelle le Congrès ne s’approprie pas directement le financement, va à l’encontre des directives de la Constitution l’obligeant à le faire. Ceci malgré le fait que le Congrès lui-même a créé le CFPB et approuvé la structure de financement actuelle lorsqu’il a adopté la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs en 2010.

La loi stipule que le CFPB reçoit un financement déterminé par son directeur comme étant « raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs du bureau » à condition qu’il reste inférieur à 12 % des dépenses de fonctionnement de la Réserve fédérale. Au cours de l’exercice 2022, l’agence a reçu 641 millions de dollars.

Le mécanisme de financement « conforme à la pratique de longue date du Congrès consistant à autoriser les agences à dépenser indéfiniment de l’argent à partir de sources autres que les lois de crédits annuels », a écrit la solliciteure générale Elizabeth Prelogar dans des documents judiciaires.

Les opposants ont fait valoir devant les tribunaux que le plan de financement est illégal au regard de la clause de crédits de la Constitution, qui stipule : « Aucun argent ne peut être retiré du Trésor, mais à la suite de crédits prévus par la loi ».

Ils citent le fait que le directeur du CFPB détermine le montant du financement et qu’il n’y a pas de date d’expiration, ce qui signifie que l’agence est financée à perpétuité.

Lorsque le Congrès a créé le CFPB, son intention était de permettre à l’agence « de fonctionner sans aucune responsabilité politique, y compris de contrôle budgétaire », a écrit Noel Francisco, qui était solliciteur général sous l’administration Trump et représente désormais les plaignants.

« Cette affaire concerne les freins et contrepoids », a-t-il ajouté.

Le CFPB a été confronté à diverses contestations judiciaires dans le passé, la Cour suprême ayant statué en 2020 qu’une disposition distincte protégeant le directeur unique de l’agence contre la destitution par le président à tout moment au cours du mandat de cinq ans était inconstitutionnelle.