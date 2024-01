L’organisme de surveillance de l’éthique affirme que Trudeau a accepté des vacances gratuites de la part d’un « véritable ami », ce qui rend le cadeau acceptable

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le premier ministre Justin Trudeau arrive sur la Colline du Parlement avant une réunion du caucus à Ottawa le 26 janvier.Adrian Wyld/La Presse Canadienne

L’organisme fédéral de surveillance de l’éthique affirme que son bureau a vérifié que le premier ministre Justin Trudeau entretenait une amitié légitime avec la personne qui lui a offert des vacances en Jamaïque, ce qui rend le séjour gratuit dans un complexe acceptable.

Dans un témoignage direct devant le comité d’éthique de la Chambre des communes mardi, le commissaire à l’éthique par intérim Konrad von Finckenstein a déclaré aux députés qu’il n’avait pas l’intention d’enquêter sur cette fête et qu’il considérait l’affaire close.

«C’est un véritable ami qui n’a aucune relation avec le gouvernement du Canada», a déclaré M. von Finckenstein au comité.

“Ce que nous avons ici est clairement un cadeau généreux, mais c’est entre des gens qui sont amis et je ne vois pas pourquoi, juste parce qu’ils sont aisés, ils ne peuvent pas échanger de cadeaux.”

S’il avait cru que le cadeau était « vraiment exceptionnel », le commissaire a déclaré qu’il pourrait choisir d’ouvrir une enquête, mais il a déclaré que les vacances gratuites du premier ministre n’avaient pas atteint le niveau d’exception.

Tout au long de son témoignage, M. von Finckenstein s’est irrité contre les tentatives des conservateurs et des libéraux pour l’amener à critiquer le comportement des députés sur des questions qui, selon lui, étaient explicitement autorisées en vertu des règles régissant les élus. Le commissaire a également rappelé à plusieurs reprises aux membres du comité qu’ils contrôlent la loi, qu’il applique, et que c’est donc eux qui peuvent la modifier s’ils estiment qu’elle doit être renforcée.

Le comité d’éthique n’a pris aucune mesure mardi pour modifier les règles concernant les cadeaux que les titulaires d’une charge publique peuvent accepter, mais les députés ont adopté une motion du NPD appelant à une interdiction explicite des voyages parrainés – revenant sur sa position d’il y a moins d’un an qui s’opposait aux restrictions. De tels voyages ne sont pas assimilés à des cadeaux mais sont plutôt payés par des groupes de défense.

Le Parti conservateur a dirigé la demande d’un comité d’examen des vacances de M. Trudeau et mardi, le député Michael Barrett a déclaré que le voyage offert par le premier ministre était déraisonnable et inacceptable, mais a évité de dire si son parti resserrerait les règles d’éthique qui l’autorisent. Le Bloc Québécois et le NPD ont tous deux déclaré que les règles devraient être renforcées.

Le National Post a rapporté que M. Trudeau et sa famille ont passé des vacances dans une villa de luxe à 9 300 $ la nuit au complexe Prospect Estate and Villas, propriété de Peter Green, un ami de la famille Trudeau. Au total, le séjour de neuf jours aurait coûté environ 84 000 dollars si la famille l’avait payé elle-même. Le Globe and Mail n’a pas vérifié le rapport de manière indépendante.

La Loi sur les conflits d’intérêts ne fixe pas de limite quant au montant des cadeaux qu’un titulaire d’une charge publique peut accepter d’un ami. Cependant, le commissaire a déclaré au comité que si le cadeau avait atteint le niveau somptueux d’une Ferrari ou d’un million de dollars, il pourrait choisir d’ouvrir une enquête, même si elle provenait d’un ami.

Mais il a précisé plus tard qu’il ne fixait pas de barre quant au moment où il enquêterait sur un cadeau. Au lieu de cela, il a dit qu’il examinerait les circonstances du cadeau, sa valeur et la nature de l’amitié.

La controverse sur les vacances familiales de M. Trudeau, qui ont eu lieu du 26 décembre au 4 janvier, a été déclenchée après que le bureau du premier ministre a modifié à plusieurs reprises les détails concernant le voyage, y compris qui a payé, mais n’a pas voulu divulguer les détails de l’endroit où il a séjourné. . L’évolution des faits est l’une des principales raisons pour lesquelles les conservateurs ont déclaré que les vacances méritaient un examen de la part du comité d’éthique de la Chambre et du commissaire.

M. Barrett a soulevé les multiples corrections apportées par le bureau du premier ministre auprès du commissaire, mais M. von Finckenstein les a rejetées comme étant « totalement sans rapport » avec la Loi sur les conflits d’intérêts, car en vertu de la loi, les vacances auraient été autorisées si M. Trudeau avait payé pour cela ou c’est M. Green qui l’a payé.

M. von Finckenstein a déclaré que son bureau avait donné des conseils au cabinet du premier ministre concernant le voyage et il a décrit ses conseils comme l’équivalent d’une décision parce que « les titulaires de charge publique ont toujours accepté nos conseils ».

M. Trudeau a défendu à plusieurs reprises sa décision d’accepter le cadeau d’un ami de la famille, déclarant la semaine dernière : « Comme de nombreux Canadiens l’ont fait, je suis resté chez des amis pendant les vacances. »

Les conservateurs ont qualifié ce commentaire de déconnecté de la réalité, étant donné que la plupart des Canadiens ne reçoivent pas de cadeaux aussi généreux.

Le commissaire a souligné la longue histoire de M. Trudeau avec M. Green lors de son témoignage devant le comité, soulignant qu’ils sont amis de la famille depuis plus de 50 ans et que le premier ministre a séjourné sur la propriété jamaïcaine depuis qu’il est enfant.

Lorsque son père, Pierre Trudeau, était premier ministre, il a visité la même propriété à plusieurs reprises, notamment en 1978, alors qu’il emmenait ses fils avec lui. Les vacances de 1978 ont valu au premier ministre de l’époque une controverse pour avoir voyagé à l’étranger, tandis que son gouvernement exhortait les Canadiens à passer des vacances au pays pour compenser le déficit touristique et la baisse de la valeur du dollar.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fréquemment critiqué ce voyage offert. Mardi, son bureau a déclaré que M. Poilievre avait également pris un vol vers le sud pendant les vacances, mais dans son cas, le porte-parole Sebastian Skamski a déclaré que le dirigeant et sa famille avaient payé la totalité de leur voyage, y compris les vols et un AirBnB en République dominicaine.

Avec un rapport de Campbell Clark