L’organisme de surveillance de la vie privée divise plus de 702 opinions

« Certaines des recommandations de la majorité sont judicieuses et pourraient apporter des protections supplémentaires utiles à la vie privée et aux libertés civiles », écrivent Beth Williams et Richard DiZinno dans une annexe au rapport. « D’autres causeraient de graves dommages au pays et à notre sécurité nationale, tout en ayant un impact négatif sur la vie privée des Américains. »

Jeudi matin, ces désaccords ont éclaté en un effondrement complet de l’organisme de surveillance de la vie privée, habituellement discret, avec Williams et DiZinno publiant un communiqué de presse qualifiant le rapport de « contraire aux preuves et sans lien avec la loi ».

« Nous avons voté contre la publication de ce rapport sur l’article 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers – il n’a été approuvé que par 3 voix contre 2 », indique le communiqué de presse. « Par conséquent, nous n’avons pas jugé approprié de légitimer sa sortie avec notre participation aujourd’hui. »

La répartition 3-2 marque une rupture nette avec le dernier examen de la même loi par le conseil, en 2014, lorsqu’il avait approuvé à l’unanimité une base de 10 recommandations visant à mieux protéger les Américains contre les écoutes clandestines.

Les deux républicains du panel, dont Beth Williams, ont critiqué l’analyse d’environ 300 pages et ses 19 recommandations comme étant « profondément erronées ». | Mariam Zuhaib/AP Photo

Codifié dans la loi il y a près de deux décennies dans le cadre de la guerre mondiale contre le terrorisme, l’article 702 autorise la National Security Agency à collecter les textes, e-mails et autres communications numériques d’étrangers situés à l’étranger auprès de fournisseurs de technologie américains, comme Facebook et Google.

Mais lorsque les Américains communiquent avec des étrangers ciblés, leurs messages sont intégrés dans un référentiel de données collectées en vertu de la loi. Quatre agences de renseignement américaines – la NSA, la CIA, le National Counterterrorism Center et le FBI – peuvent alors interroger cette base de données pour obtenir des informations sur les citoyens américains sans obtenir de mandat.

Les critiques de la loi prétendent depuis longtemps que l’autorité offre une « porte dérobée » autour du droit à la vie privée des Américains. Ces dernières années, un tribunal spécial supervisant le programme a mis au jour des violations systématiques de la vie privée par le FBI, alimentant une nouvelle initiative, largement bipartite, visant à réviser l’outil d’espionnage, qui expirera à la fin de l’année en l’absence d’une action du Congrès.

UN avis du tribunal publié en mai du Foreign Intelligence Surveillance Court, qui supervise le programme, a constaté que le personnel du FBI avait accédé de manière inappropriée à la base de données pour rechercher des informations sur des individus lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole, sur les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd et même sur des donateurs pour une campagne au Congrès américain.

Dans le rapport, qui devrait être publié jeudi, les trois démocrates concluent que l’article 702 reste extrêmement utile pour contrer un large éventail de menaces à la sécurité nationale et devrait être réautorisé. Mais ils ont fait valoir que le programme d’écoute clandestine présente des risques importants pour la vie privée des Américains – et pourrait être maîtrisé sans compromettre sa valeur en matière de renseignement.

« Le Conseil estime que les risques pour la vie privée et les libertés civiles posés par l’article 702 peuvent être réduits tout en préservant la valeur du programme dans la protection de la sécurité nationale des Américains », ont-ils conclu.

Parmi les 19 recommandations du comité, la plus importante – et controversée – est probablement l’exigence que tous les espions et membres des forces de l’ordre américains reçoivent l’approbation du FISC chaque fois qu’ils souhaitent interroger le référentiel 702 pour obtenir des informations sur des citoyens américains.

« L’ampleur des requêtes concernant les personnes américaines, le nombre de problèmes de conformité entourant les requêtes concernant les personnes américaines et l’échec de la loi et des procédures actuelles pour protéger les personnes américaines obligent le Conseil à recommander une nouvelle approche », ont écrit les trois membres démocrates.

Le FISC accepterait ou rejetterait chaque demande en utilisant à peu près les mêmes critères de conformité que ceux que suivent aujourd’hui les quatre agences en interne : la recherche est raisonnablement susceptible de renvoyer des informations de renseignement étranger ou, dans le cas du FBI, des preuves d’un crime.

Cette exigence ne suffit pas à exiger que les agences d’espionnage obtiennent un mandat d’arrêt pour cause probable avant de parcourir la base de données à la recherche d’informations sur les Américains – l’une des solutions que les législateurs pro-réforme ont proposées cette année. Le conseil a également suggéré des exclusions en cas d’urgence ou si les agences reçoivent le consentement exprès de l’objet d’une requête.

Néanmoins, cette proposition sera une déception majeure pour la Maison Blanche, qui a fait valoir que toute forme d’approbation judiciaire de ces requêtes porterait gravement atteinte à la sécurité nationale. Il affirme que les perquisitions sans mandat sont essentielles pour identifier et protéger les individus américains ciblés par les services de renseignement étrangers, les terroristes ou les cybercriminels.

Cette recommandation était l’un des principaux points de discorde à l’origine de la scission du conseil d’administration.

Williams et DiZinno, les deux républicains, ont fait valoir qu’exiger un examen des fouilles par le FISC rendrait « bureaucratiquement irréalisable » les fouilles de personnes américaines et « détruirait effectivement la partie cruciale du programme qui permet au gouvernement américain d’empêcher, entre autres choses, attaques terroristes sur notre sol.

De son côté, la présidente du conseil d’administration, Sharon Bradford Franklin, a recommandé au Congrès d’aller plus loin et d’exiger un mandat d’arrêt pour cause probable dans les affaires liées à la criminalité domestique.

Le Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles a accès à des informations classifiées sur l’article 702, ce qui en fait une voix de confiance sur ce programme d’écoute controversé et obscur. Mais ces orientations partagées signifient qu’il est peu probable qu’elles règlent le débat sur la surveillance au Capitole ou à la Maison Blanche.

Sharon Bradford Franklin, présidente du Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, a recommandé au Congrès d’aller plus loin et d’exiger un mandat d’arrêt pour cause probable dans les cas liés à la criminalité domestique. | Mariam Zuhaib/AP Photo

Une coalition bipartite de démocrates axés sur les libertés civiles et de républicains conservateurs fait pression en faveur d’une exigence de mandat, une mesure qui a longtemps suscité des brûlures d’estomac parmi les alliés de la communauté du renseignement au Congrès et une opposition catégorique de la Maison Blanche.

Mais les conservateurs qui appellent à des changements dans l’outil d’espionnage cherchent également à faire avancer des réformes allant au-delà de l’article 702 et à exploiter les préoccupations plus larges du parti concernant la politisation de la communauté du renseignement.

Dans leur annexe au rapport, Williams et DiZinno proposent sept recommandations indépendantes, organisées en trois objectifs politiques.

Deux d’entre eux sont susceptibles de trouver un fort écho auprès des conservateurs : les changements procéduraux, culturels et structurels visant à « rétablir la confiance du public dans le FBI » et ceux visant à se prémunir contre la « militarisation » politique de l’article 702.

« Le rapport de la majorité ne parvient pas à répondre à bon nombre de ces préoccupations, se concentrant plutôt sur une liste dispersée d’idées anciennes déconnectées du moment présent », écrivent-ils.

Pour les trois démocrates du conseil, l’une des lignes directrices des 19 recommandations du rapport est que le Congrès devrait faire davantage pour limiter la fréquence à laquelle les données des Américains sont aspirées dans la base de données en premier lieu.

Le conseil a recommandé aux législateurs de codifier des directives plus strictes sur les cas où les étrangers peuvent être ciblés par les espions américains, d’introduire des examens post-hoc des nouvelles demandes d’écoute clandestine et de forcer la communauté du renseignement à essayer d’estimer le volume de données qu’elle collecte « accidentellement » sur les Américains chaque année. .

Au total, près de 250 000 étrangers ont été visés par l’article 702 l’année dernière, un chiffre qui a augmenté de 276 % depuis 2013, a noté le conseil.

« Même si les cibles de l’article 702 ne peuvent être que des personnes non américaines, le gouvernement acquiert également, grâce à la collecte fortuite, une quantité substantielle de communications de personnes américaines », indique le rapport. « Bien que le terme puisse paraître insignifiant, cette collection ne doit pas être comprise comme se produisant rarement ou comme une partie sans conséquence du programme de l’article 702. »