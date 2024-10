L’organisme de surveillance de la langue du Québec ordonne à un café de publier des publications en français sur Instagram

Le bureau linguistique du Québec a ordonné à un café de Gatineau, au Québec, d’écrire ses publications Instagram en français sous peine de subir des conséquences, mais la propriétaire dit qu’elle ripostera.

Petites Gamines, qui se décrit comme un « café-boulangerie géré par des femmes neurospices » au centre-ville de Hull, a reçu mercredi une lettre de l’Office québécois de la langue française (OQLF) indiquant avoir reçu une plainte concernant des publications commerciales. sur le compte Instagram de l’entreprise en anglais.

L’organisme de surveillance linguistique a demandé au café de veiller à ce que les futurs messages soient rédigés en français.

« Nous comptons sur vous pour prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour vous conformer à la loi », conclut la lettre en français, ajoutant que si de nouvelles plaintes étaient reçues, des mesures supplémentaires seraient prises.

« Un peu révoltant »

Le compte Instagram des Petites Gamines a ensuite publié la lettre avec le commentaire en anglais : « What in the Quebec fascism is gone on ».

La propriétaire Gabrielle Sexton a déclaré qu’elle n’était pas prête à se conformer à l’ordre, soulignant que son établissement sert les gens en français, dispose d’une signalisation physique en français et gère une page Facebook entièrement en français.

«Je trouve quelque peu révoltante l’idée que notre gouvernement puisse nous obliger à nous conformer aux médias sociaux», a-t-elle déclaré à CBC.

« Mon entreprise est à la frontière avec Ottawa. Beaucoup de nos clients sont anglophones. Et le gouvernement du Québec s’est montré absolument irritable en ce qui concerne les lois linguistiques. »

Sexton a déclaré que le café publiait en anglais sur Instagram depuis neuf ans sans problème.

« Notre groupe démographique sur Instagram est majoritairement anglophone… comme quatre-vingt-dix pour cent des personnes qui nous suivent », a-t-elle déclaré. « Nous avons toujours publié en anglais et la page Facebook que nous avons pour le café est uniquement en français. Et ça a toujours été comme ça. »

Le français est la langue officielle du Québec, et les panneaux publics et la publicité commerciale dans la province doivent généralement être en français, bien que d’autres langues puissent être utilisées en parallèle.

Mais Sexton a déclaré que la loi est formulée de manière vague lorsqu’il s’agit de publications sur les réseaux sociaux et qu’exiger une publication bilingue en ligne est onéreux pour les petites entreprises.

Dans une déclaration en français à CBC, l’OQLF a déclaré avoir informé le café de la façon dont les plaintes sont traitées et que dans certains cas, ces plaintes peuvent se rendre au bureau des procureurs « si une entreprise refuse d’apporter les corrections nécessaires à respecter la loi. »

« Ce n’est pas le cas de ce café », ont-ils ajouté. « Le dossier de plainte est également clos. »

Utiliser les deux langues est la « bonne chose à faire »

La question de savoir si les publications sur les réseaux sociaux sont couvertes par la loi reste une zone grise, selon Allen Mendelsohn, avocat spécialisé en droit de l’Internet et enseignant à l’Université McGill.

« L’OQLF a déterminé que les publications sur les réseaux sociaux entrent effectivement dans cette clause des publications similaires, mais aucun tribunal, à ma connaissance, n’a pris cette décision », a-t-il déclaré.

Mais étant donné les coûts potentiels d’une contestation judiciaire, Mendelsohn a conseillé à ses clients se trouvant dans des situations similaires de se conformer aux exigences du bureau et de publier du matériel promotionnel dans les deux langues.

« D’un politesse — pour utiliser le mot français —, promouvoir votre entreprise dans les deux langues officielles lorsque vous êtes au Québec est la bonne chose à faire », a-t-il déclaré.

Il est difficile de comprendre comment les publications en anglais de cette petite entreprise sur les réseaux sociaux pourraient avoir un quelconque effet négatif ou négatif sur la langue française. -Michael Bergman

Mais l’avocat Michael Bergman, spécialisé dans les questions constitutionnelles et de droits de l’homme, a déclaré que même si le libellé de la loi est clair, son application dans ce cas semble draconienne.

« Il est évident que pour une personne réfléchie, il ne s’agit pas seulement d’une portée excessive, d’une portée excessive et d’une exagération – cela n’a pas vraiment de sens rationnel », a-t-il déclaré. « Il est difficile de comprendre comment les publications en anglais de cette petite entreprise sur les réseaux sociaux pourraient avoir un quelconque effet négatif ou négatif sur la langue française. »

Il conclut : « L’OQLF mérite certes son surnom de police de la langue, mais c’est en réalité sa fonction. »

Sexton, quant à elle, a changé le compte Instagram de son café en kleingorenmadchen et j’ai commencé à poster en allemand.