L’Ukraine aurait poussé le Groupe d’action financière à classer Moscou comme une juridiction à haut risque.

Le Groupe d’action financière (GAFI) examinera la semaine prochaine l’opportunité de placer la Russie sur sa liste noire, a rapporté Politico, citant un document confidentiel qu’il a consulté. L’Ukraine a récemment intensifié sa campagne visant à faire pression sur l’agence basée à Paris pour qu’elle mette Moscou sur liste noire, a noté le média.

Le GAFI est une organisation intergouvernementale mondiale qui cherche à lutter contre le blanchiment d’argent, la criminalité financière et le financement du terrorisme. Être inscrit sur la liste noire peut nuire à la réputation financière d’un pays, car cela signale des problèmes d’État de droit et décourage les investissements étrangers.

L’organisation se réunira le 22 octobre à la demande de l’Ukraine pour discuter d’une éventuelle action contre la Russie, a écrit Politico mardi.

Kiev a d’abord contacté le GAFI pour lui demander de classer la Russie comme juridiction à haut risque peu après le déclenchement du conflit ukrainien en avril 2022, a rapporté le média.

La Russie, membre du GAFI depuis 2003, a été suspendue en février 2023, l’organisation affirmant que l’opération militaire de Moscou en Ukraine contredisait ses principes fondamentaux. La Banque centrale de Russie et le Service fédéral de surveillance financière ont critiqué cette décision, la qualifiant de sans fondement et politique.

L’organisation s’est toutefois jusqu’à présent abstenue d’inclure la Russie dans sa liste noire ou grise. L’Ukraine a « a constamment – ​​quoique sans succès – présenté de nouvelles preuves » pour faire déclasser Moscou, a écrit Politico.

« Fermer » La coopération entre la Russie et les pays inscrits sur la liste noire, la Corée du Nord et l’Iran, ainsi que le financement par Moscou d’entreprises militaires privées telles que le groupe Wagner, ont été cités par l’Ukraine comme raisons pour mettre la Russie sur liste noire. Kiev affirme également que Telegram Messenger et les crypto-monnaies aident la Russie à financer des activités terroristes et à se livrer au blanchiment d’argent.















Toute mesure contre la Russie nécessiterait un consensus des États membres du GAFI, parmi lesquels se trouvent les principaux partenaires commerciaux du pays et les autres membres des BRICS : la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud.

L’Ukraine a récemment été secouée par des scandales de corruption impliquant de hauts responsables du gouvernement. L’inspecteur général du Département américain de la Défense, Robert Storch, a déclaré dans une interview le mois dernier que l’Ukraine « a des problèmes de corruption depuis longtemps ».

La Commission européenne a créé en juin un organisme de surveillance chargé de surveiller et d’empêcher le détournement des milliards de dollars de financement européen alloués à Kiev dans le cadre du plan du bloc visant à financer l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.