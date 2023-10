Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le chef de l’organisme indépendant de surveillance de l’immigration a critiqué le ministère de l’Intérieur pour ne pas avoir publié la révision promise du programme britannique pour les travailleurs saisonniers.

David Neal, l’inspecteur en chef indépendant des frontières et de l’immigration (ICIBI) nommé par le gouvernement, a fait ces commentaires après Le Bureau du journalisme d’investigation (TBIJ) a découvert que le ministère de l’Intérieur n’envisageait plus de mener et de publier l’examen qu’il avait demandé l’année dernière.

M. Neal, ancien chef de la police militaire, a déclaré que les inquiétudes concernant l’exploitation dans le cadre du programme des travailleurs saisonniers “rendent la transparence particulièrement importante”. “Il serait très décevant si, après avoir accepté intégralement ma recommandation, le ministère de l’Intérieur ne respectait pas son engagement”, a-t-il ajouté.

La nouvelle fait suite à une enquête du TBIJ et L’indépendant a découvert des preuves suggérant que les travailleurs qui avaient parcouru des milliers de kilomètres pour combler les lacunes de la main-d’œuvre agricole du Royaume-Uni étaient publiquement humiliés, non payés pour toutes les heures travaillées et forcés de vivre dans des conditions inférieures aux normes. Les allégations ont été révélées dans les propres rapports du ministère de l’Intérieur de 2021 et 2022, qu’il a tenté d’empêcher de rendre publics et n’ont été rendus publics qu’après une bataille de cinq mois.

Le programme pour les travailleurs saisonniers a été lancé en 2019 pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole, qui devrait s’aggraver avec le Brexit. Depuis, il s’est développé rapidement. Il y avait 2 500 visas disponibles en 2019, mais jusqu’à 55 000 cette année.

Des allégations de mauvais traitements ont miné le programme. Une enquête du TBIJ plus tôt cette année a révélé des brimades et des abus systémiques envers les travailleurs.des problèmes dont le gouvernement était conscient mais n’a pas enquêté.

M. Neal a déclaré qu’il était depuis longtemps frustré par la mise en œuvre « lente et souvent incomplète » par le ministère de l’Intérieur de ses recommandations, y compris celles qu’il avait pleinement acceptées.

En décembre 2022, l’ICIBI a publié les résultats de son inspection du programme de visa pour travailleurs saisonniers. Le rapport formule trois recommandations, dont une « révision tardive » du système. Le ministère de l’Intérieur a accepté et prévoyait que le processus serait achevé d’ici avril 2023.

Après l’échec de cette étude, dix organisations à but non lucratif et universitaires ont écrit au ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, pour demander que l’étude soit publiée et que des pratiques de recrutement plus équitables soient appliquées dans le cadre du programme.

En réponse, M. Jenrick a déclaré qu’il n’était pas prévu de publier des critiques du programme car elles avaient une « valeur limitée ». Les engagements antérieurs visant à garantir que le programme protège les travailleurs migrants de l’esclavage moderne, a-t-il écrit, « n’engageaient en aucun cas le ministère de l’Intérieur à produire des rapports continus à perpétuité ».

Caroline Robinson, fondatrice du Worker Support Centre, une organisation basée en Écosse qui vient en aide aux travailleurs saisonniers, a également signé la lettre adressée à M. Jenrick. Elle a déclaré à TBIJ qu’elle pensait que le ministère de l’Intérieur n’était pas intéressé à comprendre les risques encourus par les personnes participant au programme. La publication d’une étude créerait l’opportunité d’une conversation ouverte avec le gouvernement sur ce qui doit changer afin de « réellement protéger les travailleurs », a-t-elle déclaré.

James Lynch, un autre signataire et codirecteur fondateur du groupe de défense des droits de l’homme FairSquare, a déclaré que la décision d’abandonner l’examen était « bizarre et profondément décevante ».

Il a ajouté : « Il est urgent de procéder à une révision complète et transparente du système, afin d’identifier en priorité comment rendre l’agriculture britannique plus sûre pour les travailleurs migrants. »

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il avait apporté des améliorations pour « mettre fin à l’exploitation et réprimer les mauvaises conditions de travail » depuis le lancement du programme de visa pour travailleurs saisonniers. Il ajoute : « Nous prendrons toujours des mesures décisives là où nous pensons que des pratiques abusives ont lieu. »