L’organisme de révision enquêtant sur l’ingérence étrangère appelle le gouvernement à publier davantage de documents du Cabinet

L’un des organes d’examen enquêtant sur l’approche du gouvernement fédéral en matière d’ingérence étrangère affirme que le gouvernement ne lui a fourni qu’un nombre « limité » de documents confidentiels du Cabinet.

Le premier ministre Justin Trudeau a accepté le mois dernier de lever la confidentialité du Cabinet afin que deux agences fédérales – le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) et l’Agence de surveillance de la sécurité nationale et du renseignement (NSIRA) – puissent lire les documents confidentiels David Johnston, le ancien rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, passé en revue lors de la rédaction de son rapport sur l’ingérence étrangère.

Mais la NSIRA a déclaré lundi dans un communiqué de presse que le gouvernement lui avait fourni un « nombre limité de documents ».

Dans une lettre à Trudeau rendue publique lundi, la présidente de la NSIRA, Marie Deschamps, l’a exhorté à publier tous les documents confidentiels du Cabinet liés à leur examen.

« Afin d’assurer l’intégrité de notre examen et de ne pas limiter ou influencer notre base de preuves, le NSIRA doit avoir accès à tous les documents contenus dans n’importe quelle catégorie de documents fournis, plutôt qu’à un sous-ensemble de ces documents », a-t-elle écrit.

« Par conséquent, l’OSSNR demande respectueusement que tous les documents confidentiels du Cabinet liés à notre examen nous soient communiqués, et que tous les documents fournis au cours de cet examen soient sans expurgation à des fins confidentielles du Cabinet. »

L’agence, qui est composée d’experts indépendants, a été chargée d’examiner la diffusion des renseignements sur l’ingérence étrangère au cours des deux dernières élections fédérales, y compris la manière dont les renseignements ont été communiqués au sein du gouvernement.

La confidentialité des délibérations du Cabinet est une convention constitutionnelle de longue date et une pierre angulaire du style de gouvernement de Westminster. Il est destiné à permettre aux ministres du Cabinet d’avoir des discussions solides en secret.

Les membres du NSICOP ont déjà exprimé leur frustration face au secret du cabinet dans une lettre adressée l’automne dernier au premier ministre. Dans la lettre, les membres du comité ont déclaré que le refus de partager certains documents posait « un risque croissant pour [NSICOP’s] capacité à remplir son mandat. »