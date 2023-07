L’organisme de réglementation propose des modifications à la charte des droits des passagers aériens et veut que les Canadiens interviennent

L’Office des transports du Canada – le tribunal quasi judiciaire et l’organisme de réglementation chargé de faire respecter les droits des passagers aériens et les règles d’indemnisation – a proposé un nouvel ensemble de règles d’indemnisation pour les voyages aériens et souhaite entendre les Canadiens sur la manière de les améliorer.

La législation du gouvernement a adopté le mois dernier visant à combler les lacunes qui ont permis aux compagnies aériennes d’éviter d’indemniser les clients lorsque les vols sont retardés ou annulés.

À l’heure actuelle, la réglementation stipule qu’une compagnie aérienne doit indemniser un passager pour une perturbation de vol qui est sous son contrôle et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité.

Mais les passagers ont accusé compagnies aériennes de contourner ces règles et en leur refusant l’indemnisation qui leur est due. En conséquence, l’OTC est aux prises avec un arriéré de dizaines de milliers de plaintes.

L’arriéré de plaintes dépasse désormais les 52 000, soit environ le triple du nombre d’il y a un an. L’instruction des plaintes prend en moyenne deux ans par cas.

Les modifications proposées à la réglementation obligeraient les compagnies aériennes à indemniser les passagers pour toute perturbation de vol, à moins qu’elles ne puissent prouver que des « circonstances exceptionnelles » ont causé le retard ou l’annulation. (Radio-Canada)

L’OTC veut entendre les Canadiens pour aider à définir ces «circonstances exceptionnelles», a déclaré Tom Oommen, directeur général de la Direction générale de l’analyse et de la sensibilisation de l’agence.

« Nous avons essayé d’incarner des principes de clarté et de simplicité dans la réglementation, des dispositions faciles à comprendre », a-t-il déclaré. « Nous sommes ouverts à savoir si c’est l’approche qui va de l’avant ou s’il existe une autre approche. »

Certaines des circonstances exceptionnelles proposé par l’agence comprennent les problèmes météorologiques, les problèmes opérationnels de l’aéroport et les « défauts de fabrication cachés » de l’avion.

« Cela doit être quelque chose qui sort des circonstances normales d’exploitation d’une compagnie aérienne », a déclaré Oommen. « Une situation où, bien que la compagnie aérienne ait fait tout ce qu’elle pouvait, la perturbation du vol n’aurait pas pu être évitée. C’est le test. »

L’OTC propose également des modifications à la réglementation sur l’assistance que les compagnies aériennes devraient offrir – comme la nourriture et l’hébergement – lorsqu’un vol est retardé ou annulé.

Actuellement, les règles stipulent qu’une compagnie aérienne ne doit fournir une telle assistance que si une perturbation est sous son contrôle. Les modifications proposées obligeraient les compagnies aériennes à offrir une assistance lors de toute interruption de vol – bien que si elle est causée par des «circonstances exceptionnelles», l’assistance serait limitée à une période actuellement indéfinie.

Les changements obligeraient les compagnies aériennes à fournir des informations plus opportunes sur les perturbations. Ils limiteraient à seulement deux le nombre de vols consécutifs où les transporteurs peuvent invoquer des « effets d’entraînement » causés par un problème ailleurs – comme le mauvais temps – comme raison de refuser une indemnisation.

Les Canadiens peuvent soumettre des commentaires en ligne sur le site Web de l’OTC. Les consultations se terminent le 10 août. L’agence a déclaré qu’elle espère que la réglementation sera finalisée cet hiver.

Nouveau processus de plainte à venir cet automne

Le récent projet de loi budgétaire comprenait également des dispositions visant à éliminer l’arriéré actuel de plaintes en rendant le processus de plainte des passagers plus efficace.

Lorsqu’un passager dépose une plainte en vertu des règles actuelles, un processus informel de règlement des différends est d’abord tenté. Si la compagnie aérienne et le passager ne parviennent pas à une solution, l’affaire est alors soumise à un processus d’arbitrage semblable à celui d’un tribunal. Des décisions contraignantes ne peuvent être prises qu’au stade de l’adjudication finale.

Selon le nouveau processus, une étape de médiation devra débuter dans les 30 jours suivant le dépôt d’une plainte. Si une résolution n’est pas atteinte, une décision exécutoire peut être rendue dans les 60 jours suivant le début de la médiation.

Un voyageur repose sa tête sur la zone de récupération des bagages à l’aéroport international de Vancouver après qu’une forte chute de neige a entraîné une suspension complète des vols le 20 décembre 2022. (Ben Nelms/CBC)

Oommen a déclaré que ce nouveau processus de plainte commencera le 30 septembre et aidera à éliminer l’arriéré actuel.

« Il existe un plan pour éliminer l’arriéré, ce qui est vraiment notre objectif. Je ne peux pas prédire pour l’instant combien de temps cela prendra », a-t-il déclaré.

L’OTC a déclaré qu’il mènera des consultations distinctes sur la façon d’améliorer son processus de traitement des plaintes plus tard cette année.