L’organisme de protection des consommateurs américain tente d’interdire définitivement à Navient de gérer les prêts étudiants fédéraux

NEW YORK — Le Bureau de protection financière des consommateurs des États-Unis a déposé une proposition d’ordonnance visant à interdire définitivement Navient de fournir directement des services fédéraux prêts étudiantsce qui, selon l’agence, mettra fin à « des années d’abus ».

Aux termes du jeudi commandeque Navient a accepté sans admettre aucun acte répréhensible, la société de services financiers basée en Virginie devrait également payer une pénalité de 20 millions de dollars et fournir un autre allégement de 100 millions de dollars aux emprunteurs concernés.

« Aujourd’hui, nous fermons le livre sur Navient », a déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra, dans des remarques préparées jeudi, affirmant que la société avait porté préjudice à des millions d’emprunteurs en étant « l’un des pires contrevenants du secteur des prêts étudiants ».

Chopra a déclaré que le CFPB avait commencé à enquêter sur Navient, qui s’est séparé de la société bancaire de consommation. Sallie Mae en 2014, il y a près de dix ans. L’agence a ensuite poursuivi Navient, accusant la société de pratiques de prêt prédatrices telles que l’orientation vers des prêts aux personnes en difficulté avec leurs dettes dans des plans de remboursement à coût plus élevéou une tolérance à long terme, et le fait de ne pas traiter correctement les paiements.

Au cours des années qui ont suivi, les États ont également commencé à examiner ces allégations de tolérance budgétaire, ce qui a conduit à l’annulation de la dette de nombreux emprunteurs à travers le pays. En 2022, par exemple, Navient a accepté de régler les réclamations avec 39 procureurs généraux d’État pour 1,85 milliard de dollars.

Dans une déclaration faisant suite au dépôt de l’ordonnance du CFPB jeudi, qui devrait être finalisée une fois rendue par le tribunal, Navient a déclaré que l’accord de règlement conclu avec l’agence « met ces problèmes vieux de dix ans derrière nous ».

« Bien que nous ne soyons pas d’accord avec les allégations du CFPB, cette résolution est cohérente avec nos activités futures et constitue une étape positive importante dans notre transformation de l’entreprise », a ajouté la société.

Navient était autrefois l’un des plus grands gestionnaires de prêts étudiants aux États-Unis. Mais cela a changé. L’entreprise maintient qu’elle n’est plus un gestionnaire ou un acheteur de prêts étudiants fédéraux.

Le contrat de Navient avec le ministère américain de l’Éducation pour la gestion des prêts directs a pris fin en 2021. L’entreprise affirme que ce contrat a été transféré à un tiers, Maximus, qui gère actuellement ces prêts sous le nom « Aidvantage ». Et plus tôt cette année, Navient a conclu un accord pour externaliser la gestion des prêts hérités du programme fédéral de prêts aux familles pour l’éducation à un autre prestataire de services, MOHELA, à compter du 1er juillet.

Au-delà de l’interdiction de gérer des prêts fédéraux directs, l’ordonnance du CPFB interdirait également à Navient d’acquérir la plupart de ces prêts FFEL, qui sont des prêts privés garantis par le gouvernement fédéral distribués à travers un programme qui a pris fin en 2010. Les emprunteurs peuvent toujours avoir ce type de prêts s’ils ont fréquenté l’école avant cette date.

Au moment où le CFPB a déposé plainte contre Navient en 2017, l’agence a déclaré que Navient assurait le service des prêts étudiants de plus de 12 millions d’emprunteurs, dont plus de 6 millions de comptes dans le cadre de son contrat avec le ministère de l’Éducation. Au total, a ajouté le CFPB, Navient a assuré le service de plus de 300 milliards de dollars de prêts étudiants fédéraux et privés.

« Les emprunteurs ne peuvent pas choisir qui gère leur prêt étudiant, donc plus d’un quart de tous les emprunteurs de prêts étudiants n’ont pas d’autre choix que de s’en remettre à Navient comme gestionnaire », a déclaré Chopra dans son discours de jeudi, ajoutant plus tard que le règlement proposé « marque une étape importante » pour les protections futures. « Navient est désormais presque complètement hors du marché fédéral de gestion des prêts étudiants et nous avons fait en sorte qu’ils ne puissent pas y revenir à l’avenir. »

Le sous-secrétaire américain à l’éducation, James Kvaal, a également salué l’action du CFPB jeudi, tout en soulignant des efforts plus larges de l’administration Biden-Harris pour « tenir les prêteurs responsables ». De tels efforts comprend plus de 50 milliards de dollars d’allègement de la dette pour plus d’un million d’emprunteurs liés à l’utilisation abusive de la tolérance des sociétés de service et aux ajustements du plan de remboursement en fonction des revenus, a déclaré le ministère plus tôt cette année.