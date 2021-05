L’organisme de défense des droits de l’enfant de Delhi tend la main aux enfants qui ont perdu leurs parents ou soignants à cause de Covid-19

Le coronavirus a laissé de nombreux dommages collatéraux dans son sillage et les enfants en ont été une grande partie. Beaucoup d’entre eux ont souffert après avoir perdu leur famille ou, dans certains cas, forcés de se débrouiller seuls avec des parents aux prises avec la maladie. Maintenant dans un développement encourageant, la Commission de Delhi pour la protection des droits de l’enfant (DCPCR) viendra en aide à ces enfants qui ont perdu leurs parents ou sont seuls sans aucun soignant, l’un de leurs parents ou les deux étant hospitalisés. Le président de la Commission, Anurag Kundu, s’est récemment rendu sur Twitter et a demandé aux internautes d’appeler la ligne d’assistance pour signaler l’existence de tels enfants.

«Si vous connaissez un enfant qui a besoin de fournitures essentielles, a perdu le parent / a du mal à subvenir à ses besoins en raison de sa maladie, signalez-le au + 91-9311551393. La Commission de Delhi pour la protection des droits de l’enfant interviendra dans [less than]

Si vous connaissez un enfant qui – a besoin de fournitures essentielles – a perdu le parent / a du mal à subvenir à ses besoins en raison d'une maladie Signaler @ + 91-9311551393 Commission de Delhi pour la protection des droits de l'enfant (@DCPCR) Le gouvernement de Delhi interviendra

UNE rapport dans Hindustan Times a déclaré que les responsables du DCPCR travailleraient avec plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) pour atteindre ces enfants et les aider en ce qui concerne la nourriture, les prestations médicales et d’autres besoins. L’organe des droits de l’enfant aidera également à fournir des conseils à ces enfants. Les ONG ont assumé des tâches distinctes telles que l’ONG Protsahan offrira des conseils sur le deuil et les traumatismes aux intervenants de première ligne et à leurs enfants.

Un incident récent qui a mis en évidence le problème en question était lorsque la commission avait reçu un appel SOS concernant trois enfants vivant à Rohini qui avaient moins de 10 ans et vivaient avec leur grand-mère après le décès de leur père en raison du coronavirus et que leur mère a dû le faire. être admise à l’hôpital parce qu’elle a été infectée par le virus. Les groupes de bénévoles fonctionnant localement fournissaient des fournitures à la famille, mais ils ont dit que la grand-mère âgée ne pouvait pas s’occuper des enfants.

Le corps des enfants s’est ensuite assuré que les enfants avaient une aide médicale et avait l’habitude de s’enregistrer quotidiennement avec la famille pendant les 15 jours suivants, selon les rapports. La commission a essayé de faire en sorte que la plupart des enfants puissent rester à la maison avec leur famille plutôt que des soins institutionnels. Kundu aurait déclaré que le DCPCR surveillait les appels SOS via les médias sociaux.

Bien que fournir des commodités matérielles soit une bonne chose, les experts ont également souligné la nécessité d’aider les enfants à faire face au traumatisme impliqué pour les aider à traiter le deuil et à avancer correctement.

