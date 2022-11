L’organisme de bienfaisance organise un atelier d’entrepreneuriat gratuit pour les jeunes femmes à Kelowna

Les jeunes femmes de l’Okanagan qui souhaitent en savoir plus sur l’entrepreneuriat et la pleine conscience sont invitées à s’inscrire à un programme unique qui s’appuie sur les étapes de démarrage d’une petite entreprise.

Créé par l’organisation à but non lucratif Her International, SheCreates est un atelier destiné aux personnes âgées de 17 à 25 ans qui s’identifient comme des femmes, à faible revenu ou ayant d’autres obstacles à l’accès aux programmes. Le programme est gratuit, bien que l’inscription coûte 25 $, qui est retournée en fonction de la bonne participation.

Her International est une organisation caritative qui offre des opportunités éducatives à celles qui sont marginalisées en tant que femmes ou dans l’expression féminine et développe des programmes adaptés à leurs besoins uniques. L’organisme de bienfaisance comprend que les jeunes femmes peuvent rencontrer des obstacles pour devenir propriétaires de petites entreprises ainsi que pour accéder à la confiance et au leadership nécessaires pour le faire, et par conséquent, Her International cherche à créer un changement autour de cela.

Ce programme va :

• Augmentez votre éventail de compétences entrepreneuriales (vous aurez même la chance de vous entraîner à démarrer une entreprise)

• Vous enseigner les pratiques de pleine conscience et de régulation du système nerveux

• Vous donner accès à une communauté de soutien composée d’autres jeunes femmes dans un environnement sûr

L’ancienne directrice exécutive de Her International, Tamara McLellan, sera l’animatrice de SheCreates, car elle est également entrepreneure.

“La partie la plus libératrice de ma vie a été de démarrer ma propre entreprise. C’est alors que la liberté – à bien des égards – a commencé à devenir accessible. Le problème, c’est que cela a été le chemin le plus long et le plus difficile. Être entrepreneur, c’est comme marcher sur une corde raide chaque jour. S’il y a des obstacles, ce qui est le cas pour de nombreuses femmes, vous pouvez facilement tomber. Nous devons nous unir et aider la prochaine génération de femmes propriétaires d’entreprise à briser les barrières et à s’élever – ensemble.

Il y a quatre ateliers mensuels avec un enregistrement zoom hebdomadaire ou bihebdomadaire, à partir du 21 janvier à 10 h.

Les autres dates sont le 18 février et le 18 mars et la remise des diplômes le 18 mars, le tout à partir de 10 h.

Les ateliers durent six heures et ont lieu au Centre culturel français au 702, avenue Bernard à Kelowna.

