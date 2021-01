Un éleveur de chiens sans licence a été contraint de renoncer à deux animaux sauvés après être devenue la première à faire l’objet de poursuites privées contre elle par une association caritative pour les animaux.

Nicola Palmer, 39 ans, de Kesgrave, Suffolk, a été traduite en justice par Phoenix Rehoming après avoir rompu son contrat d’adoption en omettant de stériliser son chien mâle et femelle amené au Royaume-Uni depuis la Roumanie.

Palmer n’avait pas de licence pour élever les chiens mais leur a permis d’avoir une portée de neuf chiots, dont cinq ont été vendus pour 300 £ chacun. Les chiens restants ont été donnés aux membres de la famille.

Les chefs du bien-être animal ont déclaré que l’affaire reflétait la façon dont « un nombre croissant » de personnes cherchait à tirer profit de la demande croissante de chiots exacerbée pendant la pandémie de coronavirus.

Phoenix Rehoming, qui a repéré que la chienne de Palmer, Esme, était enceinte à l’âge de 10 mois, a demandé l’aide de l’association caritative Animal Protection Services qui a organisé les poursuites privées.

Mme Palmer a été accusée de trois chefs de vol concernant les deux chiens adultes et la litière, ainsi que des chiens d’élevage sans permis.

Elle a rendu les chiens adultes lorsqu’elle a reçu l’assignation à son domicile trois jours avant Noël et on lui aurait dit que la police serait appelée si elle n’obéissait pas.

Les accusations de vol ont été abandonnées au tribunal de première instance du Suffolk à Ipswich mercredi dernier, en échange de son plaidoyer coupable de ne pas avoir de licence d’élevage.

Mme Palmer, qui est au bénéfice des prestations, a reçu une absolution conditionnelle et a été condamnée à payer 230 £ pour les coûts estimés de 11 000 £ de la poursuite et une suramende compensatoire de 21 £.

Un porte-parole des services de protection des animaux qui enquête et poursuit la cruauté envers les animaux a déclaré: «Nous pensons qu’il s’agit de la toute première poursuite privée concernant un éleveur de chiens sans licence.

«Nous avons constaté qu’un nombre croissant de personnes profitent de l’énorme demande de chiots causée par la pandémie de coronavirus et que les gens passent plus de temps à la maison.

« Alors que cette affaire concernait une femme qui avait brisé la condition d’adopter des chiens, il existe également des groupes du crime organisé qui se lancent dans l’élevage. De nombreux groupes passent de la drogue aux chiots parce qu’il y a si peu de répression.

«La loi sur l’octroi de licences aux éleveurs est censée être appliquée par les autorités locales, mais elles n’ont introduit qu’une poignée de cas.

« Nous sommes en train d’entamer sept autres poursuites privées contre des personnes impliquées dans des élevages non autorisés. »

Quiconque gagne plus de 1000 £ par an grâce à l’élevage de chiens doit avoir une licence des autorités locales, bien que l’exigence ne soit pas appliquée pour l’élevage d’animaux de compagnie.

La loi introduite en 1999 pour sévir contre les élevages de chiots a été renforcée en 2018 lorsqu’une licence est devenue obligatoire pour toute personne élevant trois portées ou plus par an, même sans but lucratif, au lieu de la limite précédente de cinq.

Mme Palmer, qui vit à Kesgrave, dans le Suffolk, a fait un don de 530 £ à l’association caritative pour les chiots.

Elle a déclaré: « Quand j’ai pris les chiens, il ne m’a pas été clair que l’organisme de bienfaisance les possédait toujours même si je les avais payés. J’avais tous leurs papiers et passeports montrant qu’ils avaient été importés de Roumanie, donc dans mon esprit , ils étaient entièrement à moi.