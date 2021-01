Wes Moore a passé un certain temps à expliquer patiemment en ligne comment l’organisme de bienfaisance qu’il dirige n’a rien à voir avec une certaine application de négociation d’actions maintenant détestée par beaucoup. Mais il y a une fin heureuse à ce cas d’identité erronée.

La Fondation Robin Hood a une fière histoire de lutte contre la pauvreté à New York depuis plus de trois décennies. Récemment, cependant, il s’est retrouvé victime de la colère du public sans aucune raison valable. Le nom du héros folklorique légendaire qui a volé les riches et donné aux pauvres a eu une très mauvaise publicité cette semaine.

La colère était en fait dirigée contre l’application Robinhood, qui a atterri dans l’eau chaude au milieu de l’engouement GameStop. L’application sans commission était le principal moyen pour les membres du forum WallStreetBets de Reddit d’acheter des actions GameStop.

Les grands vendeurs à découvert ont parié que ces actions chuteraient, mais les petits investisseurs utilisant la plate-forme n’étaient pas d’accord et ont acheté en masse, ce qui a fait monter le prix à la place. L’interdiction a été largement perçue comme une manipulation flagrante du marché, visant à protéger les grands fonds spéculatifs de subir des pertes financières.

L’organisme de bienfaisance et son PDG, Wes Moore, ont dû expliquer aux internautes que, malgré la similitude des noms, ils n’avaient rien à voir avec l’application tant détestée.

Il semble que vous ayez consacré beaucoup de travail à cela, alors je suis désolé de vous faire savoir que je ne suis pas le PDG de la @RobinhoodApp. je cours @RobinHoodNYC, l’une des plus grandes organisations à but non lucratif de lutte contre la pauvreté du pays. Nous ne sommes absolument pas affiliés. https://t.co/66ZE9GQsRP – Wes Moore (@iamwesmoore) 28 janvier 2021

Pouvez-vous corriger cela? Je n’ai jamais dit cela, car je ne suis pas le PDG de l’application d’investissement. Je suis le PDG de @RobinHoodNYC, l’une des plus grandes organisations à but non lucratif de lutte contre la pauvreté aux États-Unis https://t.co/lFD4S2unW0 – Wes Moore (@iamwesmoore) 29 janvier 2021

Avant que vous ne continuiez à me harceler ici, quelqu’un devrait vous dire que je suis le PDG de l’association anti-pauvreté @robinhoodnyc. Cela n’a rien à voir avec le @RobinhoodApp … https://t.co/FCwaG11pAp – Wes Moore (@iamwesmoore) 28 janvier 2021

Il semble que dans ce cas, les choses se sont avérées pour de bon. L’organisme de bienfaisance a déclaré que grâce à la confusion qu’il a « une nouvelle vague de supporters » pour la cause, ce qui signifie, espérons-le, qu’elle pourra aider davantage de New-Yorkais qui luttent pour mettre de la nourriture sur leur table.

Le côté positif de la confusion des noms est que nous pouvons accueillir une nouvelle vague de supporters à Robin Hood. Merci. Votre générosité aide les New-Yorkais qui ont le plus besoin de nous alors que nous nous dirigeons vers le rétablissement de notre ville. – Robin des Bois (@RobinHoodNYC) 30 janvier 2021

L’organisme de bienfaisance n’est pas la seule organisation à avoir reçu une attention accrue du public au milieu de la controverse boursière. La World Wide Robin Hood Society – dédiée à l’héritage du bandit de Sherwood – a également accueilli de nombreux nouveaux adeptes. Cependant, ceux qui se tournent vers eux pour acheter des actions peuvent ne pas aimer ce qu’ils ont à offrir.

Pour être clair, c’est le plus proche de la vente d’actions! pic.twitter.com/2NJ84h4aHW – Robin des Bois (@robinhood) 29 janvier 2021

