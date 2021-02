Une association chinoise de droits d’auteur a demandé à Kuaishou Technology de supprimer 10000 vidéos qui, selon elle, enfreignaient les règles de propriété intellectuelle, quelques jours avant que la société de vidéos courtes en ligne ne publie ses actions à Hong Kong cette semaine.

La China Audio-Video Copyright Association (CAVCA), une organisation à but non lucratif soutenue par le gouvernement, a déclaré dans un communiqué avoir trouvé plus de 155 millions de vidéos sur Kuaishou qui utilisent de la musique pour laquelle elle exerce une surveillance du droit d’auteur, sans son autorisation.

L’association a déclaré dans un communiqué publié sur son site Web lundi qu’elle avait fourni les liens vers le premier lot de 10 000 vidéos à Kuaishou et a demandé à l’entreprise de les supprimer.

Kuaishou n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Kuaishou, dont le nom signifie «main rapide» en chinois, exploite l’application éponyme en Chine et ses versions étrangères Kwai et Zynn.

L’application soutenue par Tencent Holdings est populaire parmi les utilisateurs de base en Chine rurale. La plateforme compte 263 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et compte le chanteur taïwanais Jay Chou comme endosseur.

Kuaishou a levé 5,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse la semaine dernière, le haut de gamme, avec des offres d’investisseurs particuliers atteignant 162 milliards de dollars, ont déclaré des sources à Reuters. Les actions de Kuaishou commencent à se négocier à la bourse de Hong Kong vendredi.

Douyin de ByteDance, une version chinoise de l’application vidéo à succès TikTok, est en concurrence avec Kuaishou en Chine.

La CAVCA a déclaré dans son communiqué qu’elle continuerait de surveiller les violations des plates-formes vidéo courtes.