Ligandrol augmente considérablement la masse musculaire.

C’est ce que les pharmaciens appellent un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM).

Ces médicaments se lient à des sites spécifiques des muscles squelettiques. Là, ils initient une cascade de processus qui modifient l’expression de différents gènes dans l’ADN des cellules musculaires. L’effet final est une augmentation de la réparation et de la croissance musculaire.

Cela signifie que Ligandrol fonctionne de la même manière que la testostérone et les stéroïdes anabolisants, bien que les SARM aient généralement moins d’effets secondaires.

Les effets secondaires typiques des stéroïdes anabolisants peuvent inclure l’agression et la violence à court terme, l’acné et les troubles du sommeil, ainsi que des effets à long terme tels que des dommages au foie et aux reins, la dépression et l’hypertension artérielle.

Parce que Ligandrol peut potentiellement être utilisé pour obtenir un avantage dans les sports de compétition, l’Agence mondiale antidopage (AMA) a placé le médicament sur sa liste d’interdiction.

Source: Université de Sydney