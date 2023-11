L’organisme américain de surveillance des consommateurs propose des règles pour les paiements des grandes technologies et les portefeuilles numériques

Par Douglas Gillison et Hannah Lang

WASHINGTON (Reuters) – L’organisme américain de surveillance financière des consommateurs a proposé mardi de réglementer les paiements numériques et les services de portefeuille pour smartphone des géants de la technologie, affirmant qu’ils rivalisent avec les méthodes de paiement traditionnelles en termes d’ampleur et de portée, mais manquent de garanties pour les consommateurs.

La proposition du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) soumettrait des entreprises comme Alphabet, Apple, PayPal et Block’s CashApp à une surveillance similaire à celle d’une banque, les examinateurs du CFPB inspectant leurs protections de la vie privée, la conduite de leurs dirigeants et le respect des lois interdisant les pratiques déloyales et trompeuses.

Si elle est finalisée, la proposition couvrirait environ 17 entreprises qui, ensemble, envoient plus de 13 milliards de paiements par an, selon un responsable du CFPB. L’agence a refusé de nommer les autres plates-formes qui seraient couvertes au-delà de GooglePay, ApplePay, PayPal et CashApp.

Google, Apple, PayPal et CashApp n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La proposition marque une décision ambitieuse et attendue depuis longtemps par le directeur du CFPB. Rohit Chopra pour affirmer la pleine autorité de l’agence sur les Big Tech, un secteur qu’il a fréquemment critiqué pour des problèmes de confidentialité et de concurrence.

Depuis qu’il est devenu directeur en 2021, Chopra a progressivement accru l’examen du secteur par le CFPB, recherchant des informations en 2021 sur la manière dont les grandes entreprises technologiques utilisent les données des consommateurs et lançant l’année dernière une enquête sur leurs plateformes de paiement.

Dans un communiqué publié mardi, Chopra a déclaré que le secteur technologique s’était étendu aux services financiers traditionnellement fournis par le secteur bancaire étroitement réglementé.

“La règle actuelle réprimerait une voie d’arbitrage réglementaire en garantissant que les grandes entreprises technologiques et autres sociétés de paiement non bancaires soient soumises à une surveillance appropriée”, a-t-il déclaré.

Dans un discours prononcé le mois dernier, Chopra a déclaré que les recherches du CFPB avaient révélé que les géants de la technologie collectaient de grandes quantités de données sur les paiements des consommateurs avec peu de limites, peu de transparence et des politiques d’entreprise confuses, exposant les consommateurs au risque d’une surveillance à la chinoise de la part des entreprises.

S’exprimant sur la proposition de mardi, de hauts responsables du CFPB ont déclaré qu’il était impératif d’examiner le respect de la vie privée dans ces grandes entreprises disposant d’une multitude de données sur les consommateurs, notant que bon nombre de leurs modèles commerciaux se concentrent sur la monétisation de ces données.

Les représentants des grandes entreprises technologiques ont déjà souligné leurs efforts pour protéger les données des consommateurs.

La proposition de mardi s’appliquerait aux entreprises traitant plus de cinq millions de transactions par an. L’agence a déclaré que la règle favoriserait également la concurrence en garantissant que les acteurs financiers traditionnels et le secteur technologique soient également soumis à la même surveillance.

Dans un communiqué, l’Association des banquiers de consommation a qualifié la proposition de “pas dans la bonne direction”.

« Pour qu’un écosystème de services financiers sain, innovant et compétitif fonctionne, les consommateurs doivent savoir qu’ils sont protégés de manière égale, peu importe avec qui ils font affaire, pour répondre à leurs besoins financiers », a déclaré Lindsey Johnson, présidente et directrice générale de l’ABC.

L’Electronic Transactions Association, qui représente les banques, les fintechs et les grandes entreprises technologiques, a déclaré dans un communiqué vouloir “garantir que la proposition atteint les objectifs de protection des consommateurs et d’application cohérente de la politique publique pour tous les acteurs”.

La proposition est désormais soumise à une période de notification et de commentaires qui devrait se terminer début 2024.

(Reportage de Douglas Gillison et Hannah Lang à Washington, reportage supplémentaire de Chris Prentice à New York, édité par Matthew Lewis, Mark Potter et David Gregorio)