L’organisme américain de surveillance des consommateurs constate que les frais de repas scolaires pèsent lourdement sur les parents

NEW YORK — Rebecca Wood, mère célibataire de 45 ans, était déjà confrontée à des factures médicales élevées en 2020 lorsqu’elle a remarqué qu’on lui facturait des « frais de programme » de 2,49 $ chaque fois qu’elle chargeait de l’argent sur le compte de déjeuner scolaire de sa fille.

Alors que de plus en plus d’écoles se tournent vers des systèmes de paiement sans espèces, de plus en plus de districts ont conclu des contrats avec des sociétés de traitement qui facturent jusqu’à 3,25 $ ou 4 à 5 % par transaction, selon un nouveau rapport du Consumer Financial Protection Bureau. Le rapport révèle que même si la loi oblige les écoles à proposer une option gratuite de paiement en espèces ou par chèque, il y a rarement de transparence à ce sujet.

« Cela n’aurait pas été un gros problème si j’avais eu des centaines de dollars à déposer sur son compte au début de l’année », a déclaré Wood. « Je ne l’ai pas fait. Je payais au fur et à mesure, ce qui signifiait que je payais des frais à chaque fois. Les frais de transaction de 2,50 $ correspondaient au prix d’un déjeuner. Je payais donc pour six déjeuners, mais je n’en recevais que cinq. »

Le ministère américain de l’Agriculture, qui supervise la politique fédérale sur les repas scolaires gratuits, a exigé que les districts informent les familles de leurs options depuis 2017, mais même lorsque les parents sont au courant, devoir payer en espèces ou par chèque pour éviter les frais peut être pénible.

« C’est tout simplement extrêmement gênant », a déclaré Joanna Roa, 43 ans, qui travaille à l’Université Clemson en Caroline du Sud en tant que bibliothécaire et a deux enfants d’âge scolaire.

Roa a déclaré que lorsque son fils était en première année et qu’elle a vu les frais de 3,25 $ par transaction pour les transactions sur le compte déjeuner, elle et son mari ont décidé de l’envoyer à l’école avec des paniers-repas à la place.

« Je m’attendais à un dollar par-ci par-là », a-t-elle déclaré. « Mais 3,25 dollars par transaction, surtout ici dans la campagne de Caroline du Sud où le coût de la vie est bien plus bas – tout comme les salaires – c’est beaucoup. »

Roa a déclaré que préparer le déjeuner de deux enfants chaque jour, pour deux parents qui travaillent, représentait une charge de temps et d’efforts accrue. Depuis deux ans, grâce aux fonds excédentaires, son district scolaire fournit des repas gratuits à l’école, ce qui a changé la donne, mais Roa a déclaré que cela pourrait cesser à tout moment.

Dans son étude des 300 plus grands districts scolaires publics des États-Unis, le CFPB a constaté que 87 % des districts échantillonnés concluent des contrats avec des processeurs de paiement.

Dans ces districts, les entreprises facturent en moyenne 2,37 $ ou 4,4 % du total de la transaction, chaque fois que de l’argent est ajouté au compte d’un enfant. Pour les familles à faibles revenus qui ne peuvent pas se permettre de verser de grosses sommes d’argent en une seule fois, ces frais peuvent être facturés chaque semaine, voire plus fréquemment, ce qui augmente les coûts de manière disproportionnée. Selon le rapport, les familles qui ont droit à des repas gratuits ou à prix réduit paient jusqu’à 60 cents par dollar de frais lorsqu’elles paient leurs repas scolaires par voie électronique.

Dans le cas de Wood, elle a fait des recherches sur les frais et a appris que l’USDA exigeait que les frais soient payés gratuitement en espèces ou par chèque. Lorsqu’elle a signalé cela au directeur du district scolaire du Massachusetts de sa fille, l’administrateur a déclaré que le manque de transparence était un oubli. Pour protester, Wood avait prévu de payer les déjeuners de sa fille en pièces de monnaie au bureau de l’école, avec d’autres parents. Mais la pandémie a frappé, changeant, entre autres choses, la politique des repas scolaires.

Au cours des années suivantes, Wood a participé à une campagne qui a réussi à faire avancer la gratuité universelle des repas scolaires dans l’État, mais elle continue de protester contre les frais de traitement des écoles pour les familles.

« Même si le déjeuner est gratuit, si vous voulez acheter quelque chose à la carte, un déjeuner supplémentaire ou une autre transaction, vous devez quand même payer ces frais », a déclaré Wood. « Ils prennent l’argent des personnes qui en ont le plus besoin. »

Les sociétés de paiement affirment que les districts scolaires ont la possibilité de négocier les frais et les tarifs lorsqu’ils établissent leurs contrats, mais le CFPB a constaté que des structures d’entreprise complexes « peuvent isoler les entreprises de la concurrence et rendre les districts scolaires moins susceptibles de négocier ». Selon le rapport, seules trois entreprises – MySchoolBucks, SchoolCafe et LINQ Connect – dominent le marché.

Sans la possibilité de choisir avec quelle entreprise travailler, « les familles ont moins de moyens d’éviter les pratiques néfastes », a déclaré l’agence, « y compris celles qui peuvent violer la loi fédérale sur la protection des consommateurs ».

Les sociétés citées dans le rapport n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Sachez que vous avez toujours le droit de payer en espèces ou par chèque, conformément à la politique fédérale. Vous pouvez également demander à votre district scolaire de négocier une réduction des frais avec sa société de traitement des paiements, ou demander au district de couvrir directement les frais, ce qui peut lui donner un moyen de pression pour négocier un contrat.

Si votre école est située dans une zone à faible revenu, vous pouvez également vérifier si votre district est admissible à l’aide Disposition relative à l’admissibilité communautairece qui permettrait à l’école de fournir gratuitement le petit-déjeuner et le déjeuner à tous les élèves inscrits. De plus amples informations sur le CEP sont disponibles sur le site Site Web du ministère de l’Agriculture des États-Unis.

