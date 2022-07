L’organisatrice du convoi Tamara Lich a de nouveau été libérée sous caution

Tamara Lich, organisatrice du Freedom Convoy, a de nouveau été libérée sous caution.

Lich fait face à des accusations de méfait, d’obstruction à la police, de conseil aux autres de commettre des méfaits, d’intimidation et, plus récemment, de non-respect de la caution pour son rôle dans l’énorme manifestation hivernale d’Ottawa qui s’est transformée en occupation contre les restrictions de la COVID-19 et le gouvernement libéral.

Après avoir été accusée d’avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution, Lich a reçu l’ordre de rester en détention en attendant son procès pour son rôle dans la manifestation qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa en février.

Elle avait reçu l’ordre de ne pas communiquer avec les principaux organisateurs du convoi, sauf par l’intermédiaire d’un avocat ou en présence d’un avocat, mais a été de nouveau arrêtée après avoir été en contact avec un autre leader de la manifestation, Tom Marazzo, lors d’un gala de remise des prix à Toronto le mois dernier.

Marazzo est également un leader d’un groupe appelé Veterans 4 Freedom, qui a organisé plusieurs rassemblements à Ottawa pendant le week-end de la fête du Canada.

Au tribunal lundi, son avocat Lawrence Greenspon a soutenu que les deux organisateurs n’avaient rien fait de plus que se serrer la main et poser ensemble pour une photo lors du gala.

Elle avait passé 48 jours en prison en attendant de répondre à des accusations non violentes, a déclaré Greenspon. Il a ajouté qu’elle pourrait finir par passer plus de temps en détention avant son procès qu’elle n’en aurait à purger si elle était reconnue coupable.

L’avocat de la défense Lawrence Greenspon s’adresse aux journalistes au palais de justice d’Ottawa le 8 juillet 2022, le jour où Lich a vu sa caution révoquée. (David Richard/CBC)

L’avocat de la Couronne Moiz Karimjee n’était pas d’accord, affirmant que Lich pourrait purger une longue peine de prison pour son rôle dans les manifestations à Ottawa.

Mardi matin, le juge Andrew Goodman a annulé la détention de Lich, passant à une enquête sur le cautionnement de novo – essentiellement un nouveau départ comme si la décision précédente n’avait jamais eu lieu.

Goodman a contesté la Couronne lundi pour savoir s’il avait trouvé un cas de méfait qui se rapproche de la peine maximale de 10 ans.

“La réponse est non, car il n’y a jamais eu d’occupation d’une ville, la capitale du Canada, depuis trois semaines”, a déclaré Karimjee. “Si ce n’est pas dans une situation comme celle-ci, alors quelle autre situation ?”

Mardi, Goodman a déclaré qu’il trouvait cela peu probable sur la base des accusations selon lesquelles Lich passerait beaucoup de temps en prison. Il a également noté que ses accusations étaient non violentes.

La date du procès de Lich n’a pas été fixée. Cette semaine, c’était la cinquième fois que Lich se présentait devant le tribunal pour demander sa libération de prison en attendant son procès.

Les nouvelles conditions de sa caution comprennent une autre caution de 37 000 $ et des règles renforcées concernant la communication avec la même liste de personnes liées au convoi que la dernière fois.

“Il doit être parfaitement clair pour vous maintenant que les autorités surveillent chacune de vos actions”, a déclaré Goodman à Lich.