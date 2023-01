L’organisation Trump sera condamnée pour fraude fiscale et complot

L’organisation Trump devrait être condamnée vendredi matin pour fraude fiscale et autres crimes commis dans le cadre d’un programme d’un an visant à aider certains de ses hauts dirigeants à éviter de payer des impôts sur les rémunérations.

Trump Payroll et Trump Corporation, deux filiales de l’empire commercial de l’ancien président Donald Trump, devraient être frappés d’amendes pouvant atteindre 1,6 million de dollars au total lors de leur audience de détermination de la peine à 9 h 30 HE devant le tribunal pénal de Manhattan.

Ils ont été reconnus coupables le mois dernier de 17 chefs d’accusation, notamment de fraude fiscale, de falsification de documents commerciaux et de complot, dans le cadre de ce que les procureurs avaient qualifié de stratagème “vaste et audacieux” pour indemniser les dirigeants d’entreprise “hors livres”. Le verdict d’un jury de New York a marqué les toutes premières condamnations pénales des entreprises de Trump.

L’un de ces dirigeants était l’ancien directeur financier de Trump Organization, Allen Weisselberg, qui a plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale l’été dernier et a accepté de coopérer avec les procureurs contre son employeur de longue date.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a accusé Weisselberg d’avoir reçu plus de 1,7 million de dollars en compensation non déclarée sur plus d’une décennie. Cette compensation a pris la forme de paiements de loyer pour des appartements de luxe, des meubles de maison, des voitures Mercedes Benz pour lui et sa femme, des frais de parking et des frais de scolarité dans une école privée pour ses petits-enfants, ont allégué les procureurs.

“Il s’agissait d’une affaire de cupidité et de tricherie. À Manhattan, aucune entreprise n’est au-dessus de la loi”, a déclaré le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, après l’annonce des verdicts de culpabilité.

Weisselberg, l’ancien cadre de 75 ans qui travaille pour la famille Trump depuis 1973, a été condamné mardi à cinq mois de prison. Reuters a rapporté que l’organisation Trump payait toujours les avocats de Weisselberg, ainsi qu’un consultant pénitentiaire pour l’aider à se préparer à la prison dans le célèbre établissement de Rikers Island à New York.

Trump lui-même n’a pas été inculpé dans l’affaire. Il a décrié le verdict de culpabilité contre son entreprise comme “une continuation de la plus grande chasse aux sorcières politique de l’histoire de notre pays”. La condamnation est intervenue peu de temps après que Trump a annoncé sa campagne présidentielle de 2024.

L’avocat de Weisselberg, Nicholas Gravante, a déclaré mardi dans un communiqué que Weisselberg “regrette le mal que ses actions ont causé à l’organisation Trump et aux membres de la famille Trump”.

Cela développe des nouvelles. Veuillez vérifier les mises à jour.