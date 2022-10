L’organisation Trump fait face à un procès pour fraude fiscale pénale pour avantages

NEW YORK (AP) – Pendant des années, alors que Donald Trump montait en flèche de la star de la télé-réalité à la Maison Blanche, son empire immobilier finançait de gros avantages pour certains de ses cadres supérieurs les plus fiables, y compris des appartements et des voitures de luxe.

Maintenant, la société de Trump, la Trump Organization, est jugée cette semaine pour fraude fiscale criminelle – sur le crochet pour ce que les procureurs disent être un stratagème de 15 ans par de hauts fonctionnaires pour cacher les prunes et éviter de payer des impôts.

Les déclarations liminaires et les premiers témoins sont attendus lundi à New York. La semaine dernière, 12 jurés et six suppléants ont été choisis pour l’affaire, le seul procès pénal à découler de l’enquête de trois ans du procureur du district de Manhattan sur l’ancien président.

Parmi les principaux témoins à charge : le chef des finances de longue date de Trump, Allen Weisselberg, qui a plaidé coupable et a accepté de témoigner contre l’entreprise en échange d’une peine de cinq mois de prison.

Si elle est reconnue coupable, l’organisation Trump pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars et pourrait avoir des difficultés à obtenir de nouveaux prêts et accords. Certains partenaires et entités gouvernementales pourraient chercher à couper les liens avec l’entreprise. Cela pourrait également entraver sa capacité à faire des affaires avec les services secrets américains, qui paient parfois l’entreprise pour l’hébergement et les services tout en protégeant Trump en tant qu’ancien président.

Ni Trump ni aucun de ses enfants qui ont travaillé comme dirigeants de la Trump Organization ne sont accusés ou accusés d’actes répréhensibles. Trump ne devrait pas témoigner ni même assister au procès.

Les procureurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de prouver que Trump était au courant du stratagème pour obtenir une condamnation et que l’affaire ne concernait “pas Donald Trump”. Mais un avocat de la défense, William J. Brennan, a déclaré que même s’il n’est pas physiquement là, Trump est “toujours présent, comme la brume dans la pièce”.

C’est parce que Trump est synonyme de la Trump Organization, l’entité par laquelle il gère ses nombreuses entreprises, y compris ses investissements dans des terrains de golf, des tours de luxe et d’autres biens immobiliers, ses nombreux accords de marketing et ses activités télévisuelles.

Trump a signé certains des chèques au centre de l’affaire. Son nom figure sur les mémos et autres documents de l’entreprise. Des témoins pourraient témoigner de conversations qu’ils ont eues avec Trump. On s’attend même à ce qu’ils entrent dans les livres généraux personnels de Trump comme preuve.

Les procureurs affirment que The Trump Organization – par l’intermédiaire de ses filiales Trump Corp. et Trump Payroll Corp. – est responsable en partie parce que l’ancien Weisselberg était un «agent de haute direction» chargé d’agir au nom de la société et de ses diverses entités.

L’organisation Trump a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal. Les avocats de la société soutiennent que Weisselberg et d’autres dirigeants ont agi de leur propre chef et que, le cas échéant, leurs actions ont nui financièrement à la société.

Weisselberg, qui a plaidé coupable d’avoir pris 1,7 million de dollars en indemnisation hors livres, a blâmé lui-même et d’autres hauts dirigeants de Trump Organization, y compris le vice-président principal et contrôleur Jeffrey McConney.

Mais il n’était pas d’accord avec l’idée que l’entreprise avait été lésée, affirmant que les avantages lui avaient en fait permis d’économiser de l’argent, car cela lui évitait d’avoir à donner des augmentations.

Les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’appeler 15 témoins, dont Weisselberg et McConney, qui ont obtenu une immunité limitée pour témoigner l’année dernière devant un grand jury.

Le juge Juan Manuel Merchan s’attend à ce que le procès dure au moins quatre semaines, bien qu’un avocat de la défense ait estimé la semaine dernière que l’accusation à elle seule pourrait durer deux mois. La Cour se réunira une journée entière les lundis, mardis et jeudis et une demi-journée le vendredi. Le procès est suspendu mercredi afin que le juge puisse s’occuper d’autres affaires.

Michael R. Sisak, The Associated Press