L’organisation Trump condamnée dans le cadre d’un stratagème d’évasion fiscale pour les dirigeants

La société de Donald Trump a été reconnue coupable de fraude fiscale mardi pour avoir aidé des dirigeants à esquiver des impôts sur des avantages extravagants tels que des appartements à Manhattan et des voitures de luxe, une répudiation des pratiques financières de l’entreprise de l’ancien président alors qu’il monte une autre course à la Maison Blanche.

Un jury a déclaré deux personnes morales de l’organisation Trump coupables des 17 chefs d’accusation, y compris des accusations de complot et de falsification de documents commerciaux. Trump lui-même n’a pas été jugé. Le verdict du tribunal d’État de New York est intervenu après environ 10 heures de délibérations sur deux jours.

La condamnation a été une validation pour les autorités de New York qui affirment que leur enquête de trois ans sur Trump et ses entreprises se poursuit. L’enquête, qui a commencé par une enquête sur les paiements silencieux effectués au nom de Trump, s’est ensuite transformée en un examen de l’évaluation des actifs et des pratiques de rémunération de l’entreprise.

L’entreprise risque une amende pouvant aller jusqu’à 1,6 million de dollars. La condamnation est prévue pour le 13 janvier. La défense a déclaré qu’elle ferait appel.

« Les entreprises d’un ancien président sont désormais reconnues coupables de crimes. C’est conséquent », a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, devant la salle d’audience. “Cela souligne qu’à Manhattan, nous avons une norme de justice pour tous.”

Trump, un républicain qui a lancé sa campagne de 2024 le mois dernier lors du procès, a fustigé le verdict dans le cadre d’une “CHASSE AUX SORCIÈRES À MANHATTAN” dirigée par les démocrates !

“Cette affaire est sans précédent et n’implique aucun gain monétaire pour ces deux sociétés”, a déclaré Trump dans un communiqué, ajoutant: “La ville de New York est un endroit difficile pour être” Trump “.”

Le verdict s’ajoute aux problèmes juridiques croissants pour Trump, qui fait face à une enquête criminelle à Washington pour la conservation de documents top secrets dans son domaine de Mar-a-Lago, ainsi qu’aux efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Ces enquêtes sont dirigées par un avocat spécial du ministère de la Justice nouvellement nommé. Le procureur de district d’Atlanta mène également une enquête sur les tentatives de Trump et de ses alliés d’annuler sa perte dans cet État.

Un jury new-yorkais a condamné mardi la société de Donald Trump pour fraude fiscale, un verdict qui pourrait nuire politiquement au républicain et s’ajouter à la liste déjà longue de maux de tête juridiques de Trump. Voici un aperçu des sondes en cours dans différents États et lieux. https://t.co/TGPfx4OPio — L’Associated Press (@AP) 7 décembre 2022

Le verdict intervient également au milieu d’une série de crises auto-infligées à Trump ces dernières semaines, notamment la colère suscitée par son dîner avec un nationaliste blanc négationniste de l’Holocauste et le rappeur antisémite anciennement connu sous le nom de Kanye West, et l’ancien président pour la « révocation de tous règles, règlements et articles, même ceux qui se trouvent dans la Constitution » pour répondre à ses allégations sans fondement de fraude électorale de masse.

L’organisation Trump – et sa gestion par Trump – était au centre de “The Apprentice”, l’émission de téléréalité qui a solidifié sa célébrité mondiale. Cette renommée a à son tour contribué à alimenter son ascension politique improbable, lui permettant de se vendre aux électeurs comme un homme d’affaires prospère qui pourrait tirer des leçons de cette sphère et les appliquer à Washington.

L’affaire Manhattan contre l’organisation Trump s’est construite en grande partie autour du témoignage de l’ancien chef des finances de la société, Allen Weisselberg, qui avait précédemment plaidé coupable à des accusations d’avoir manipulé les livres de la société pour réduire illégalement ses impôts sur 1,7 million de dollars d’avantages sociaux. Il a témoigné en échange d’une peine de cinq mois de prison promise.

Pour condamner l’organisation Trump, les procureurs ont dû convaincre les jurés que Weisselberg ou un sous-fifre avec lequel il travaillait sur le stratagème était un agent de «haute direction» agissant au nom de l’entreprise et que l’entreprise en bénéficiait également.

Les avocats de la Trump Organization ont répété le mantra “Weisselberg l’a fait pour Weisselberg” tout au long du procès d’un mois, affirmant qu’il était devenu un voyou et avait trahi la confiance de l’entreprise. Weisselberg a tenté de prendre ses responsabilités à la barre des témoins, affirmant que personne dans la famille Trump ne savait ce qu’il faisait.

“C’est ma cupidité personnelle qui a conduit à cela”, a témoigné un Weisselberg ému.

Mais le procureur Joshua Steinglass a allégué dans sa conclusion que Trump « savait exactement ce qui se passait » et « sanctionnait explicitement la fraude fiscale ».

Bragg s’est glissé dans la salle d’audience pendant la lecture du verdict. Par la suite, il a refusé de répondre aux questions des journalistes, se cachant derrière une porte vitrée alors qu’on lui demandait s’il regrettait que Trump n’ait pas été inculpé personnellement.

Le procureur général de New York, Letitia James, dont le bureau a participé à l’enquête, a qualifié le verdict de “message clair que personne, ni aucune organisation, n’est au-dessus de nos lois”.

À certains égards, il s’agit toutefois d’une victoire limitée pour les procureurs.

Personne, à l’exception de Weisselberg, n’ira en prison. Personne ne met un cadenas sur la Trump Tower ou ne force l’entreprise à fermer ses portes. Et une amende potentielle de 1,6 million de dollars est une erreur d’arrondi sur le budget d’une entreprise qui possède des milliards de dollars d’actifs.

Pourtant, l’organisation Trump pourrait maintenant rencontrer des difficultés pour obtenir des prêts et conclure des accords, et la ville de New York pourrait avoir plus de poids pour essayer de mettre fin au contrat de l’entreprise qui gère un terrain de golf appartenant à la ville dans le Bronx.

Mais alors même que le procès se déroulait, la société a conclu un accord avec le développeur saoudien Dar Al Arakan pour autoriser le nom Trump pour un golf, un hôtel et un développement résidentiel à Oman. L’année prochaine, trois des terrains de golf de Trump accueilleront des tournois pour LIV Golf, soutenu par l’Arabie saoudite.

La plus grande menace pour l’entreprise pourrait être le procès civil que James a intenté en septembre, alléguant qu’il avait trompé les banques et d’autres sur la valeur de ses nombreux actifs, une pratique qu’elle a surnommée “l’art du vol”.

James, un démocrate, demande à un tribunal d’interdire à Trump et à ses trois enfants aînés de diriger une entreprise basée à New York et cherche à leur infliger une amende d’au moins 250 millions de dollars. Comme mesure préliminaire, un juge a nommé un contrôleur indépendant pour surveiller les opérations de l’entreprise pendant que l’affaire est pendante.

Bragg a hérité de l’enquête Trump lors de sa prise de fonction en janvier. Son prédécesseur, Cyrus Vance Jr., avait autorisé ses adjoints à demander une mise en accusation par un grand jury pour Trump, mais Bragg l’a rapidement fermée et ils ont démissionné.

Officiellement, dit-il, l’enquête est “active et en cours”.

Lundi, il a envoyé son signal le plus fort à ce jour qu’il est intéressé à poursuivre d’autres accusations, en engageant l’ancien procureur général adjoint par intérim des États-Unis, Matthew Colangelo, pour diriger l’enquête. Bragg et Colangelo ont travaillé ensemble sur des questions liées à Trump au bureau du procureur général de l’État.

Michael R. Sisak, The Associated Press

