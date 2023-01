L’organisation Trump condamnée à une amende de 1,6 million de dollars pour évasion fiscale

“Pour éviter d’être découverts, ils ont simplement falsifié les enregistrements”, a-t-il expliqué. “Cette conduite ne peut être qualifiée que de flagrante”, ajoutant que bien que les amendes maximales puissent avoir un impact limité sur la société, “ce tribunal devrait néanmoins imposer de telles amendes”.

Au milieu de la pandémie et d’une urgence de dotation en personnel, le principal complexe pénitentiaire de New York a été entraîné dans une crise continue.

Le juge chargé de l’affaire, Juan Merchan, a accepté, imposant le maximum de 1,61 million de dollars.

“Ce sont des arguments qui ont été avancés tout au long du procès”, a déclaré le juge Merchan à propos de l’affirmation de la défense selon laquelle Mazars et M. Weisselberg étaient à blâmer. “Ce n’est pas ce que la preuve a montré, et ce n’est certainement pas ce que le jury a conclu.”

Le procureur du district de Manhattan, Alvin L. Bragg, a appelé dans un communiqué l’État à modifier la loi “afin que nous puissions imposer des peines et des sanctions plus importantes aux entreprises qui commettent des crimes à New York”.

“Alors que les entreprises ne peuvent pas purger de peine de prison, cette condamnation et cette condamnation consécutives rappellent aux entreprises et aux dirigeants que vous ne pouvez pas frauder les autorités fiscales et vous en tirer”, a-t-il déclaré.

Susan Necheles, l’une des avocates de la société, a déclaré vendredi devant le tribunal que la société ferait appel de la condamnation et a affirmé que “le procureur, comme d’habitude, ou encore, ne comprend pas la législation fiscale”.