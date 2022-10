L’organisation traquant les crimes de guerre russes devient le premier lauréat ukrainien du prix Nobel de la paix

Anna Popova et Alona Matvieieva travaillant au Center for Civil Liberty.

Le Centre pour les libertés civiles a remporté le prix Nobel de la paix.

L’organisation l’a remporté pour sa concentration sur le suivi des crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.

Les membres de l’organisation se disent étonnés d’apprendre leur victoire.

Le Centre pour les libertés civiles, basé à Kyiv, a mené des campagnes réussies pour les prisonniers politiques, suivi les disparitions forcées et s’est concentré sur les crimes de guerre russes, mais ils n’ont pas vu venir un prix Nobel de la paix.

L’ONG est devenue vendredi la lauréate du tout premier prix ukrainien pour la paix, partageant le prix avec les co-lauréats biélorusses et russes.

L’annonce du comité Nobel norvégien a suscité la surprise et la joie au centre.

“Quand nous avons appris la nouvelle, nous avons été étonnés”, a déclaré à l’AFP Anna Trushova du CCL.

Créé en 2007, le groupe est dirigé par la défenseuse des droits Oleksandra Matviychuk, une avocate qui aura 38 ans samedi.

“C’est avant tout une récompense pour Oleksandra (qui) rassemble autour d’elle un peuple incroyable et fait un travail immense dans le domaine des droits de l’homme”, a déclaré à l’AFP Alissa Malytska, membre du conseil d’administration du CCL.

Matviychuk, qui était en route de la Pologne vers l’Ukraine lorsqu’elle a appris la nouvelle, a déclaré dans un message sur Facebook qu’elle était “ravie”.

“Nous devons créer un tribunal international et traduire Poutine, Loukachenko et d’autres criminels de guerre en justice”, a-t-elle ajouté, faisant référence aux présidents autocratiques de Russie et de Biélorussie.

Le CCL a pris de l’importance après 2014 en organisant des campagnes de sensibilisation autour des prisonniers politiques ukrainiens et des prisonniers dans les parties de l’Ukraine occupées par la Russie – y compris la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, et la région orientale du Donbass – ainsi qu’en Russie même.

La campagne de prisonniers la plus connue du CCL était celle du cinéaste Oleg Sentsov. Il a réalisé “Rhino”, qui a été projeté au festival du film de Venise 2021.

Suivi des crimes de guerre

Arrêté en Crimée après avoir protesté contre son annexion, Senstov a passé cinq ans en prison en Russie avant d’être libéré en 2019 lors d’un échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie.

“C’était l’idée (de Matviychuk)” de lancer une campagne internationale ‘SaveSentsov’, a déclaré à l’AFP Olexander Starodubtsev, directeur adjoint de l’agence nationale ukrainienne de lutte contre la corruption.

“Lessia est très puissante et confiante dans ce qu’elle fait”, a déclaré Starodubtsev, qui a étudié avec Matviychuk à l’Université américaine de Stanford il y a cinq ans.

“Sa vie est consacrée à sa mission. Quand nous étudiions aux Etats-Unis, elle était aussi occupée la nuit” par des projets de défense des droits de l’homme, a-t-il dit.

Une devise publiée sur sa page Facebook semble appuyer ses propos : « Le pessimisme est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Lorsque votre force vous quitte, votre caractère émerge.

Le CCL traque également les disparitions forcées de militants des droits, de journalistes et d’élus locaux.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, le centre s’est également efforcé d’identifier et de documenter les crimes de guerre russes contre la population civile en Ukraine.

S’appuyant sur l’aide de bénévoles, l’ONG a envoyé des groupes sur les scènes de crime présumées. Il s’est également efforcé de faciliter le retour en Ukraine de “dizaines de milliers” de compatriotes emmenés de force de la zone de guerre vers la Russie.

“Nous avons déjà enregistré plus de 20 000 crimes”, a déclaré Trushova à l’AFP.

Le prix de la paix 2022 a également été décerné au défenseur biélorusse des droits humains Ales Bialiatski et au groupe russe de défense des droits humains Memorial.

Les lauréats du prix de la paix “représentent la société civile de leur pays”, a déclaré le comité Nobel.

Mais le prix n’a pas rencontré l’acclamation universelle en Ukraine, qui a été envahie en février depuis le territoire russe et biélorusse.

“Très mauvaise idée… mais très typique de l’Occident”, a commenté sur Facebook Olga Roudenko, rédactrice en chef du site d’information anglais Kyiv Independent.

“Nous devons encore beaucoup travailler pour que nous soyons perçus comme un phénomène à part et pas seulement comme une partie de la région avec la Russie et la Biélorussie”, a-t-elle déclaré.