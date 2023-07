L’organisation scientifique et éducative de l’ONU vote la réadmission des États-Unis

WASHINGTON (AP) – L’organisation scientifique, éducative et culturelle des Nations Unies a accepté de réadmettre les États-Unis en tant que membre.

Le conseil d’administration de l’UNESCO a voté vendredi à 132 voix contre 10 pour accepter la proposition américaine de rejoindre l’agence basée à Paris. L’adhésion de l’Amérique deviendra officielle une fois que le secrétaire d’État Antony Blinken ou une personne désignée aura officiellement accepté l’invitation, selon les responsables de l’administration Biden.

Les représentants russes, palestiniens et nord-coréens avaient retardé l’examen de la proposition américaine jeudi avec des heures de retards de procédure. Cette session a été ajournée en raison de la fatigue des interprètes de l’UNESCO.

Outre la Russie, la Corée du Nord et les Palestiniens, ceux qui ont voté contre la réadmission des États-Unis étaient la Biélorussie, la Chine, l’Érythrée, l’Indonésie, l’Iran, le Nicaragua et la Syrie.

L’administration Biden avait annoncé début juin qu’elle demanderait à rejoindre l’organisation principalement parce qu’elle craignait que la Chine ne comble un vide laissé par l’absence des États-Unis du corps. L’UNESCO, qui compte 193 membres, joue un rôle majeur dans l’établissement de normes internationales pour l’enseignement de l’intelligence artificielle et de la technologie dans le monde entier.

L’administration Trump en 2017 a annoncé que les États-Unis se retireraient de l’UNESCO, invoquant un parti pris anti-israélien. Cette décision qui a pris effet un an plus tard.

Les États-Unis et Israël ont cessé de financer l’UNESCO après avoir voté pour inclure la Palestine en tant qu’État membre en 2011.

L’administration Biden a demandé 150 millions de dollars pour le budget 2024 afin de couvrir les cotisations et les arriérés de l’UNESCO. Le plan prévoit des demandes similaires pour les années à venir jusqu’à ce que la dette totale de 619 millions de dollars soit remboursée.

Cela représente une grande partie du budget de fonctionnement annuel de 534 millions de dollars de l’UNESCO. Avant de partir, les États-Unis ont contribué à hauteur de 22 % au financement global de l’agence.

Israël accuse depuis longtemps les Nations Unies de parti pris anti-israélien. En 2012, malgré les objections d’Israël, l’État de Palestine a été reconnu comme État observateur non membre par l’Assemblée générale. Les Palestiniens revendiquent la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza – territoires capturés par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 – pour un État indépendant. Israël affirme que les efforts des Palestiniens pour obtenir la reconnaissance à l’ONU visent à contourner un règlement négocié et à faire pression sur Israël pour qu’il fasse des concessions.

Les États-Unis se sont précédemment retirés de L’UNESCO sous l’administration Reagan en 1984 parce qu’elle considérait l’agence comme mal gérée, corrompue et utilisée pour faire avancer les intérêts soviétiques. Il a rejoint en 2003 pendant la présidence de l’ancien président George W. Bush.