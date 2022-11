L’organisation poursuit ses recherches pour identifier les anciens combattants autochtones dans des tombes anonymes

Les Mohawks de la baie de Quinte ont une longue histoire de service militaire allant de la Première et de la Seconde Guerre mondiale à l’Afghanistan, mais le chef Donald Maracle a toujours su que de nombreux anciens combattants des Premières Nations reposaient dans des tombes anonymes dans les cimetières de la communauté.

Maracle a déclaré que c’est parce que de nombreux anciens combattants autochtones qui sont revenus de la guerre n’ont pas bénéficié des mêmes avantages que les autres anciens combattants, et que leurs familles n’ont souvent pas les moyens d’acheter des pierres tombales appropriées commémorant leur service à la Couronne.

“Ce qu’il est important que les Canadiens se souviennent, c’est que les autochtones ne pouvaient pas être enrôlés dans l’armée parce qu’ils n’avaient pas le droit de vote pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, ils n’étaient pas considérés comme des sujets britanniques”, a-t-il déclaré. . « Les Autochtones se sont portés volontaires en nombre disproportionné par rapport à notre population.

Mais avec l’aide d’une organisation pancanadienne travaillant à identifier les vétérans autochtones gisant dans des tombes anonymes, huit vétérans mohawks des Grandes Guerres ont maintenant des pierres tombales appropriées marquant leur service militaire.

Maracle dit que les pierres tombales et le respect se font attendre depuis longtemps.

“Même si c’est quelques décennies plus tard, il vaut mieux tard que jamais”, a-t-il déclaré.

Les pierres tombales sont le produit d’un projet dirigé par le Fonds du Souvenir, qui a lancé son Initiative des anciens combattants autochtones en 2019 dans le but de faire progresser la réconciliation en identifiant et en fournissant des pierres tombales appropriées pour ceux qui reposent dans des tombes non marquées. Son autre fonction est de fournir des noms autochtones traditionnels et des symboles culturels aux pierres tombales militaires existantes.

Grâce à cette initiative, l’organisation a fait des recherches sur des milliers d’anciens combattants autochtones au Canada, trouvé des centaines de leurs tombes anonymes et fourni plus de 165 pierres tombales. Mais le directeur exécutif du Fonds du Souvenir, Edouard Pahud, a déclaré qu’ils n’avaient fait qu’effleurer la surface du problème et qu’ils avaient besoin que les Premières Nations fournissent des recherches, une histoire orale et une expertise sur leurs propres communautés pour s’assurer que davantage soient reconnues.

“Cela signifie beaucoup pour les familles et les communautés où il existe cette relation forte 1/8avec le service militaire 3/8. Ils sont ravis de voir la reconnaissance et la commémoration appropriées », a déclaré Pahud, ajoutant que certaines communautés autochtones ne sont pas pleinement conscientes de leur propre histoire de membres qui ont servi.

“Les anciens combattants autochtones méritent autant que nos anciens combattants réguliers en termes d’avoir une commémoration appropriée et des marqueurs militaires appropriés.”

L’Initiative des anciens combattants autochtones s’appuie sur une liste fournie par Yann Castelnot, un historien amateur français vivant au Québec, qui a compilé l’une des plus importantes bases de données de soldats autochtones, dont près de 15 000 sont nés au Canada.

Pahud a déclaré qu’il n’aurait jamais su que bon nombre des personnes figurant sur la liste étaient autochtones, notant que plusieurs se sont vu imposer des noms français ou religieux pendant leur séjour dans les pensionnats ou ont adopté de nouveaux noms afin de s’enrôler dans les forces armées.

Étant donné que de nombreux marqueurs militaires traditionnels portent des régiments spécifiques, les chercheurs de l’initiative se sont adressés à l’artiste cri Jason Carter pour concevoir des symboles culturellement pertinents, basés sur les sept enseignements sacrés, que les familles peuvent choisir de faire graver dans les pierres.

Afin de confirmer qu’un ancien combattant autochtone se trouve dans une tombe anonyme, l’initiative contactera généralement une communauté autochtone pour évaluer son intérêt à aider à mener des recherches. Maria Trujillo, coordonnatrice du programme autochtone du Fonds du Souvenir, a déclaré que l’identification des anciens combattants dépend fortement de la recherche et des histoires orales au sein des communautés des Premières Nations.

« C’est incroyable quand je mentionne le nom d’un ancien combattant et que les gens le connectent immédiatement à la communauté », a déclaré Trujillo, ajoutant que les histoires orales deviennent essentielles lorsque les chercheurs ne peuvent pas confirmer les états de service d’un ancien combattant autochtone.

“Ils connaissent très bien leurs gens et cela a aidé la recherche.”

Grâce à cette collaboration avec les Premières Nations, la liste des anciens combattants autochtones du Fonds du Souvenir s’est allongée grâce au bouche-à-oreille, les communautés aidant à ajouter des noms aux anciens combattants qui ne figuraient pas sur la liste originale de Castelnot.

L’initiative tente également de susciter l’intérêt en écrivant des articles, en publiant des annonces dans les journaux et les magazines _ dont beaucoup sont axés sur les Autochtones _ et en assistant à des pow-wow. Un documentaire sur l’initiative en collaboration avec des cinéastes autochtones est également en préparation.

À ce jour, le Fonds du Souvenir a recherché moins de 25 % du nombre total de noms figurant sur sa liste d’anciens combattants autochtones. Jusqu’à présent, une grande partie de la recherche s’est concentrée sur les provinces de l’Ouest depuis la création de l’initiative, et Pahud et Trujillo ont choisi de faire de l’Ontario une plus grande concentration dans les années à venir, puisque la liste de Castelnot montre qu’il y a plus de 5 000 anciens combattants autochtones dans cette seule province. Jusqu’à présent, l’initiative a étudié moins de 20 % de ces anciens combattants.

“Beaucoup de gens sont surpris quand j’appelle dans la communauté et ils se disent:” Je ne savais même pas que cela existait, je ne savais pas que nous avions accès à cela “, a déclaré Trujillo.

Elle a déclaré que l’intérêt pour l’initiative s’est naturellement accru au fil du temps, ajoutant que les commentaires des familles des anciens combattants et des communautés des Premières Nations la laissent optimiste que d’autres se joindront à lui en soutenant ses recherches.

“Je pense vraiment que si plus de gens nous connaissent, nous allons amener plus de familles à nous contacter directement.”

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.