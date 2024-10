L’organisation Parkinson espère que l’exposition se traduira par une augmentation des connaissances

Le ratio neurologues/patients atteints de la maladie de Parkinson dans le sud-ouest de l’Ontario est de 1 : 1 400.

Ce chiffre qui donne à réfléchir a été présenté lors de la réunion du conseil municipal de Stratford le mardi 15 octobre par Stephen Owen, coordonnateur de l’engagement communautaire pour la région centrale de la Société Parkinson du Sud-Ouest de l’Ontario (PSSO). Il est venu exprimer le besoin de reconnaissance et de soutien de son groupe, affirmant que malgré les faits, il y a toujours de la place pour l’espoir.

« Malheureusement, la prévalence de la maladie de Parkinson augmente et les chiffres que j’ai mentionnés datent de 2021 », a-t-il déclaré. « On estimait alors qu’à l’échelle nationale, 100 000 personnes vivaient avec la maladie, dont 43 000 en Ontario et plus de 10 000 personnes dans le sud-ouest de l’Ontario. Les taux de diagnostic de la maladie de Parkinson devraient doubler d’ici 2031, ce qui signifie que notre clientèle est sur le point de croître rapidement et que davantage de personnes auront besoin de notre soutien.

Il a ajouté à cela, affirmant que le PSSO a récemment ajouté trois nouveaux coordonnateurs de l’engagement communautaire comme lui, et qu’ils font de leur mieux pour être à la hauteur du mandat de l’organisation : L’espoir est près de chez nous.

« Nous gérons tous les quatre les groupes de soutien de notre région, en facilitant les activités là où nous n’avons pas encore de bénévoles, et nous organisons des programmes et des services », a-t-il déclaré. « Nous aidons à orchestrer des conférences régionales, à planifier et à organiser des ateliers, des webinaires mensuels, à soumettre des demandes de subvention, à rechercher des opportunités de formation et à sensibiliser les collèges et universités. Le PSSO est la principale source de soutien pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson dans cette région de l’Ontario depuis 1990 et continue d’être le soutien local au service de nos communautés. Notre objectif est, était et sera toujours de créer la meilleure communauté pour toutes les personnes vivant avec ou affectées par la maladie de Parkinson dans notre communauté.

Revenant à ses commentaires sur le manque de neurologues dans cette partie de la province, Owen a déclaré que le PSSO aimerait en voir davantage dans la région, mais qu’il a peu d’influence pour y parvenir. Alors que la maladie devient de plus en plus répandue, le PSSO poursuit son travail avec tous les niveaux de gouvernement pour s’assurer que les soins ne soient pas un concept étranger pour ceux qui souffrent.

« Nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour faciliter la venue de médecins formés à l’étranger au Canada pour exercer, et nous travaillons avec la province pour attirer des médecins et contribuer à faciliter la transition/le transfert éducatif », a-t-il déclaré. « Dans les zones locales, nous travaillons pour donner aux neurologues spécialisés dans la maladie de Parkinson un lieu de pratique. Comme vous pouvez l’imaginer, les grands centres comme London abritent un plus grand nombre de neurologues, mais notre région du sud-ouest de l’Ontario est vaste et les gens doivent parcourir de longues distances pour se rendre à leurs rendez-vous après avoir attendu parfois jusqu’à 24 mois pour voir (un spécialiste).

En faisant mieux connaître le PSSO et ses offres, Owen espère que la connaissance de leur existence se traduira par un plus grand soutien et, éventuellement, par de meilleurs résultats dans leur travail.

« Nous espérons que davantage de personnes, avant et après le diagnostic, profiteront des informations que nous fournissons, et nous aimerions également que davantage de médecins et de neurologues nous adressent leurs patients pour qu’ils utilisent les informations et les services pré et post-diagnostic. et du soutien », a-t-il déclaré. « À l’heure actuelle, malheureusement, cela ne se produit pas de manière organique autant que nous le souhaiterions, au profit des personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Nous entendons des histoires très troublantes de personnes qui apprennent leur diagnostic et se sentent ensuite dans un vide d’information. Google est rarement l’ami de qui que ce soit lorsqu’il s’agit de parcourir les « informations » disponibles. Une partie de notre mandat consiste à encourager les médecins/neurologues à diriger leurs patients vers le PSSO. Les progrès se produisent progressivement.

