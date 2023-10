L’Organisation Nationale Des Groupes D’étudiants Pro-Hamas A Un Jour Exprimé Son Soutien à Ilhan Omar Et Rashida Tlaib

Les Étudiants nationaux pour la justice en Palestine (SJP), une organisation militante pro-palestinienne à l’échelle nationale avec des sections dans des universités d’élite à travers l’Amérique, ont un jour exprimé leur soutien aux représentants démocrates Ilhan Omar du Minnesota et Rashida Tlaib du Michigan, selon les archives.

Le SJP national est l’organisation faîtière de nombreuses sections universitaires des Étudiants pour la justice en Palestine, derrière les rassemblements sur les campus en soutien à la Palestine et aux atrocités terroristes commises par le Hamas contre les civils israéliens. Les documents de la conférence nationale du SJP pour sa conférence nationale de novembre 2019 semblaient exprimer leur soutien aux représentants Omar et Tlaib en raison de leur soutien au mouvement anti-israélien de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), Web exposition d’archives. (EN RELATION : Organisation pro-Hamas Black Lives Matter dirigée par un professeur radical californien qui a défendu Louis Farrakhan)

« Le soutien à la cause palestinienne augmente au sein de la politique dominante. L’élection de représentants progressistes, dont Rashida Tlaib et Ilhan Omar, qui soutiennent ouvertement le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, démontre ce changement. Cela reflète un moment critique dans l’histoire du mouvement de solidarité, alors que les appels à la justice imprègnent les espaces de pouvoir traditionnels », peut-on lire sur la page Internet de la conférence.

« Le mouvement de solidarité doit amplifier ces appels, non seulement en faisant pression pour des politiques exigeant la fin de l’occupation israélienne, mais aussi en contestant fermement l’idée selon laquelle la justice pour le peuple palestinien peut être obtenue dans un cadre sioniste », ajoute la page Internet.

Plusieurs organisations BDS ont été liées à des groupes terroristes palestiniens et des organisations juives ont accusé le mouvement d’antisémitisme. Le Site Internet du BDS accuse Israël de « colonialisme de peuplement » et d’« apartheid » pour son traitement envers les Palestiniens.

Le SJP national posté un « appel à l’action » dimanche, appelant ses sections de campus à se mobiliser pour une « journée de résistance » le 12 octobre pour soutenir la « libération » de la Palestine. Le SJP national états du site Web qu’il compte plus de 200 sections étudiantes sur les campus à travers le pays.

« Aujourd’hui, nous assistons à une victoire historique pour la résistance palestinienne : sur terre, dans les airs et sur mer, notre peuple a fait tomber les barrières artificielles de l’entité sioniste, emportant avec lui la façade d’une colonie de peuplement impénétrable et rappelant à chacun d’entre nous que le retour total et la libération de la Palestine sont proches », a déclaré le SJP national dans son communiqué.

« C’est ce que signifie la Palestine libre : pas seulement des slogans et des rassemblements, mais une confrontation armée avec les oppresseurs », a ajouté le groupe.

Les sections du SJP sur les campus universitaires, notamment l’Université George Mason, le Hunter College, l’Université de New York, l’Université d’État de l’Ohio, l’Université de l’Illinois et l’Université Harvard, font partie de celles qui ont partagé des messages de soutien au Hamas, selon Le spectateur.

FIL DE FIL : Je documenterai ici chaque réaction insensée du campus face aux terroristes palestiniens massacrant des Israéliens innocents S’il vous plaît, envoyez-moi tels que vous les voyez Ici, « Étudiants » pour « Justice » en « Palestine » à @GeorgeMasonU honorera les « martyrs » terroristes (1/xx) pic.twitter.com/57IxefJQk9 – Matthieu Foldi (@MatthewFoldi) 10 octobre 2023

Le chapitre SJP de l’Université d’État de l’Arizona a organisé un rassemblement Dimanche pour la « libération palestinienne », et la section SJP de l’Université George Washington a organisé une veillée pour les « martyrs » palestiniens sur le campus mardi soir.

Tlaib et Omar sont deux membres du groupe « escouade » de législateurs progressistes du Congrès du Parti démocrate. Une organisation socialiste de la ville de New York liée aux membres de l’« escouade », les représentants démocrates Alexandria Ocasio-Cortez et Jamaal Bowman de New York, ont organisé dimanche un rassemblement pro-palestinien après l’invasion terroriste d’Israël par le Hamas. Ocasio-Cortez et Bowman ont depuis condamné le rassemblement du groupe socialiste dans des déclarations publiques.

Tlaib et Omar ont tous deux été accusés d’antisémitisme pour des déclarations liées au peuple juif et au gouvernement israélien. Omar a été démis de ses fonctions de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants en février en raison de propos qu’elle avait tenus en 2019 et qui étaient largement considérés comme antisémites. Elle a déclaré en janvier qu’elle « n’était pas au courant » des vieux clichés antisémites sur le peuple juif et l’argent.

Les attaques terroristes du Hamas ont fait plus de 1.000 morts, dont au moins 22 citoyens américains, selon la Maison Blanche et le Département d’Etat. Le Hamas a tué environ 260 personnes lors d’un festival de musique et des soldats israéliens auraient trouvé des bébés décapités par des terroristes du Hamas. Des témoins ont décrit des corps massacrés laissés par le Hamas dans son sillage alors que l’organisation terroriste continue de détenir des centaines d’otages.

Un journaliste de Fox SCORCHE la représentante Tlaib sur la question de savoir si elle tolère ou non les actions du Hamas JOURNALISTE : « Les terroristes du Hamas ont coupé la tête de bébés… Soutenez-vous le droit d’Israël à se défendre ? TLAIB : « … » JOURNALISTE : « Vous n’avez RIEN à dire sur les terroristes du Hamas qui coupent… pic.twitter.com/wxOWidr6yR – Appelant quotidien (@DailyCaller) 11 octobre 2023

Omar a condamné l’attaque du Hamas contre Israël dans un déclaration publique samedi et a appelé à un cessez-le-feu entre les deux parties. Tlaib a critiqué le « système d’apartheid » d’Israël et a appelé les États-Unis à cesser de fournir un soutien militaire dans une déclaration obtenue par Nouvelles de Détroit. Tlaib a dit au Avancement du Michigan mercredi, elle n’a pas « soutenu le ciblage et le meurtre de civils, que ce soit en Israël ou en Palestine », et a ajouté que «[t]Le fait que certains aient suggéré le contraire est offensant et enraciné dans des hypothèses sectaires sur ma foi et mon appartenance ethnique. Un collecteur de fonds du Hamas lié à Tlaib a accusé Israël d’avoir déclenché une « guerre génocidaire » contre les Palestiniens en réponse aux attaques terroristes, selon La balise libre de Washington.

Un journaliste de Fox News confronté Tlaib au sujet des atrocités commises par le Hamas lundi et le « groupe » démocrate ont refusé à plusieurs reprises de commenter le massacre du groupe terroriste.

Les bureaux d’Omar et de Tlaib n’avaient pas répondu à la demande de commentaires du Daily Caller au moment de la publication.