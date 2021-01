L’Organisation mondiale de la santé tient une conférence de presse sur la pandémie de Covid

[The stream is slated to start at 11:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé tiennent une conférence de presse vendredi pour informer le public de l’épidémie de coronavirus qui a infecté plus de 88,2 millions de personnes à travers le monde alors que les gouvernements se précipitent pour déployer des vaccins.

Le briefing intervient alors que les États-Unis ont annoncé le jour le plus meurtrier de la pandémie, avec plus de 4 000 personnes décédant en un jour. Partout dans le monde, les gouvernements qui ont obtenu des doses de vaccins produits par Moderna et Pfizer-BioNTech se précipitent pour administrer des injections aussi rapidement que possible.

Les responsables de l’OMS et les immunologistes du monde entier surveillent de près la séquence génomique du virus alors que de nouvelles variantes se propagent dans certaines régions du monde. Une souche qui a été découverte pour la première fois au Royaume-Uni s’est propagée aux États-Unis et dans d’autres pays, bien qu’elle n’ait pas encore gagné du terrain de manière concluante en dehors du Royaume-Uni.

Une autre souche découverte pour la première fois en Afrique du Sud inquiète les experts car les vaccins et certains traitements Covid-19 peuvent ne pas être aussi efficaces contre cette souche que d’autres.

Lisez les mises à jour en direct de CNBC pour voir les dernières nouvelles sur l’épidémie de Covid-19.