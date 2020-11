L’Organisation mondiale de la santé tient un briefing sur Covid alors que l’épidémie européenne semble ralentir

[The stream is slated to start at 11:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

L’Organisation mondiale de la santé tient un briefing vendredi sur la pandémie de coronavirus alors que les cas en Europe commencent à montrer des signes de ralentissement après qu’une poignée de pays ont fermé leurs économies pendant des semaines.

Alors que de nombreux hôpitaux et unités de soins intensifs en Europe restent pleins, la transmission du virus dans la région semble diminuer, a déclaré jeudi Maria van Kerkhove, chef de l’unité des maladies émergentes et des zoonoses de l’OMS, au “New Day” de CNN.

«Nous commençons à voir le coin tourner», dit-elle. “Mais cela a coûté cher car de nombreuses mesures de maintien à la maison ont été mises en place, de nombreux mouvements restreints ont été mis en place, mais cela aide …”

L’OMS a averti qu’un prochain vaccin contre le coronavirus, qui pourrait obtenir une autorisation d’urgence aux États-Unis d’ici la mi-décembre, n’aidera pas les pays à lutter contre la vague actuelle d’infections à Covid-19 qui balaye l’Europe et l’Amérique du Nord.

Le coronavirus a infecté plus de 61,1 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 1,4 million, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

