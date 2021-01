[The stream is slated to start at 12:00 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé tiennent une conférence de presse lundi sur la pandémie de coronavirus alors que de plus en plus de pays signalent des cas de nouvelles mutations contagieuses du virus.

Dimanche, l’Institut national japonais des maladies infectieuses a déclaré avoir trouvé une nouvelle variante du coronavirus chez quatre passagers en provenance du Brésil. L’institut a déclaré que la nouvelle souche semble avoir certaines des mêmes qualités, comme une infectivité accrue, que d’autres variations découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Pendant ce temps, les États-Unis ont trouvé au moins 63 cas de Covid-19 avec la nouvelle souche plus contagieuse du virus identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, connue sous le nom de B.1.1.7, ont annoncé vendredi les Centers for Disease Control and Prevention. La variante ne semble pas rendre les patients plus malades ou augmenter leur risque de décès, ont déclaré les responsables de la santé.

Le coronavirus a infecté plus de 90,4 millions de personnes à travers le monde et a tué au moins 1,9 million de personnes, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

