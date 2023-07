L’Organisation mondiale de la santé exhorte les gouvernements à mettre en place un système de surveillance des personnes à risque pendant la canicule

L’Organisation mondiale de la santé a exhorté mercredi les gouvernements et les autorités locales à mettre en place un système de surveillance solide pour les personnes les plus exposées aux symptômes graves d’une vague de chaleur qui sévit dans l’hémisphère nord.

Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et respiratoires et de diabète, ainsi que les femmes enceintes, les enfants et les sans-abri, sont considérées comme les plus vulnérables aux vagues de chaleur qui ont ravagé certaines parties de l’Europe, de l’Asie et des États-Unis cette semaine.

« Nous sommes très préoccupés par ceux qui sont les plus vulnérables. Et il est clair que les vagues de chaleur peuvent exacerber toutes ces maladies préexistantes », a déclaré aux journalistes Maria Neira, directrice du département Santé publique, environnement et déterminants sociaux de la santé à l’OMS. Mercredi.

4 MORTS ALORS QUE LES ORAGES POST-CHALEUR BALAYENT LA CROATIE ET ​​LA SLOVÉNIE

Bien que le climat ait été considéré comme la raison de la vague de chaleur de cette année, le réchauffement climatique a encore exacerbé le problème, provoquant des conditions météorologiques erratiques à l’échelle mondiale.

Alors que certains font face à des vagues de chaleur, de fortes pluies s’abattent sur les régions du centre et du sud de la Corée du Sud depuis la semaine dernière tandis que dans le nord de l’Inde, des crues soudaines, des glissements de terrain et des accidents liés à de fortes pluies ont tué plus de 100 personnes depuis le début de la saison de la mousson le 1er juin.

« A moyen et long terme, nous devons également décarboniser notre société », a déclaré Neira.